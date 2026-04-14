Informationscontroller/registrator
2026-04-14
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Informationscontroller / Registrator - bidra till rättssäkerhet och transparens i en samhällsviktig verksamhet
Hur säkerställer vi att rätt information finns tillgänglig - när den behövs som mest? Hur skapar vi struktur i ett informationsflöde som påverkar människors liv?
Som informationscontroller på Migrationsverket har du en central roll i att säkerställa att information hanteras korrekt, tillgängligt och rättssäkert.
Hos oss arbetar du i en verksamhet som präglas av aktuella samhällsfrågor och en omvärld i ständig förändring. Det du gör varje dag bidrar till transparens, rättssäkerhet och effektivitet - på riktigt.
I rollen kommer du att:
Du är en nyckelperson i myndighetens informationshantering och säkerställer att våra dokumentflöden fungerar som de ska.
Bedöma, klassificera och registrera handlingar enligt myndighetens klassificeringsstruktur
Säkerställa kvalitet i diarieföring och ärendehantering Kontrollera och avsluta ärenden i diarium
Hantera inkommande handlingar och säkerställa korrekt informationsflöde
Ge stöd, service och vägledning i frågor som rör registrering, arkivering och informationshantering
Bidra till ökad kunskap genom att utbilda och informera internt och externt
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha:
Akademisk utbildning om minst 120hp eller annan utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet
Aktuell erfarenhet av arbete i system för diarieföring av allmänna handlingar och elektronisk dokumenthantering
God förmåga att uttrycka dig i svenska och engelska
God kommunikativ förmåga och vana av att ge service och vägledning
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete som registrator inom offentlig verksamhet
Certifiering eller utbildning som registrator
God kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet
Utbildning eller erfarenhet som informationscontroller
Vi söker dig som
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Strukturerad och noggrann med ett öga för detaljer
Självgående och initiativtagande
Samarbetsorienterad och lyhörd i mötet med andra
Kommunikativ med ett pedagogiskt och tydligt uttryck
Anpassningsbar och trygg i förändring
Du har också förmågan att se helheten och förstå hur ditt arbete påverkar verksamheten på lång sikt.
Så bidrar du till vår utveckling
Du bidrar till att skapa en informationshantering som är rättsäker, effektiv och tillgänglig
Du vet att du lyckas när:
Information är korrekt registrerad och enkel att hittaKollegor får rätt stöd i informationshanteringProcesser fungerar smidigt och med hög kvalitet
Så jobbar du - och med vilka
Du arbetar nära kollegor inom informationsförvaltning och samverkar med verksamheten i stort. Du har många kontaktytor och fungerar som ett stöd i frågor som rör dokumentation, diarieföring och arkivering.
Därför ska du välja Migrationsverket
En roll med tydlig samhällsnytta
En dynamisk arbetsmiljö med ständigt lärande
Flexibla arbetstider med flextid Individuell lönesättning
Möjlighet att arbeta i en organisation i utveckling
Praktisk information
Anställningsform: Tillsvidare, heltid
Arbetstid: Kontorstid med flextid
Placering: Norrköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs före anställning, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap.
Vill du veta mer?
Kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef hittar du längre ner i annonsen.
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Charlott Olsson.Publiceringsdatum2026-04-14
Välkommen med din ansökan senast 26 april 2026 via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På arbetsgivarverket.se kan du läsa mer om vad det innebär.
Du behöver inte bifoga något personligt brev med din ansökan, men vi önskar att du svarar så tydlig och
utförligt som möjligt på urvalsfrågorna för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av din erfarenhet om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: Frågor och svar om att söka jobb på Migrationsverket
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner.
Migrationsverkets behandling av personuppgifter
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
