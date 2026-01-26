Informationsarkitekt
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Södertälje
, Nykvarn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-26Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren informationsarkitekt/informatiker till ett team som ansvarar för informationsarkitektur och informatik kopplat till integrationsprofiler och informationsmängder för patientjournalinformation. Uppdraget handlar om att omsätta verksamhetskrav till tydliga specifikationer för informationsutbyte och tillämpning i ett brett tjänsteutbud, i en miljö med många intressenter och komplexa informationsflöden.
Fokus ligger på ny- och vidareutveckling av informationsmängder samt planering och genomförande av en övergång till ett nytt tekniskt överföringsformat (REST-FHIR). Arbetet påverkas även av ny lagstiftning inom vård- och omsorgsdokumentation samt EU-regelverk kring patientuppgifter (EHDS).
ArbetsuppgifterDriva praktiskt arbete inom informatik och informationsarkitektur med etablerade metoder och modeller.
Omsätta verksamhetskrav till specifikationer för informationsutbyte och användning i tjänster.
Planera, genomföra och dokumentera arbetets utförande, beslut och resultat tillsammans med teamet.
Samverka med aktörer inom offentlig sektor, främst vård och omsorg, exempelvis vårdpersonal, regioner, kommuner, systemleverantörer och nationella aktörer.
Arbeta enligt organisationens projektmodell (PPS) och gällande ledningssystem.
KravMinst 4 års erfarenhet som informationsarkitekt, verksamhetsarkitekt eller informatiker.
Erfarenhet av att driva arbete inom informationsarkitektur och/eller informatik i en större organisation med komplexa informationsutbyten.
Erfarenhet av att självständigt planera, driva, genomföra och följa upp arbete.
Erfarenhet från offentlig sektor och samverkan inom offentlig sektor.
Genomfört minst 3 uppdrag med informationsinhämtning och framtagande av informationsmodeller.
Genomfört minst 2 uppdrag där samverkan med andra aktörer inom offentlig sektor har ingått.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i tal och skrift (teamets arbetsspråk är svenska).
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av REST-FHIR.
Erfarenhet kopplad till patientjournalinformation.
Erfarenhet av arbete påverkat av EHDS eller regelverk inom vård- och omsorgsdokumentation.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7115697-1807697". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9704797