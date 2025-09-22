Informationsäkerhetsspecialist
Lunds kommun / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2025-09-22
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Vi söker dig
Vi erbjuder dig
När du blir en del av oss får du mer än bara ett jobb, du blir en del av ett sammanhang.
Här möts du av trevliga och kompetenta kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Vi tror på kollegialt lärande, där vi stöttar och inspirerar varandra för att utvecklas tillsammans. Hos oss väntar spännande och meningsfulla uppdrag där du får möjlighet att bidra, växa och göra skillnad - varje dag.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om rekryteringen
I denna rekrytering har vi tagit bort det personliga brevet och ersatt med frågor relevanta för tjänsten. Dina svar är därför viktiga i vårt urvalsarbete.
Vi kommer att hålla första digitala intervjuer via Teams XXXX och slutintervjuer på plats den XXXX. Vi ber dig därför planera din tillgänglighet.
Om arbetsplatsen
Enheten för informationssäkerhet och dataskydd har ett spännande uppdrag! Vårt arbete sträcker sig från regelefterlevnad till verksamhetsutveckling och omfattar hela kommunens organisation och alla dess verksamhetsområden. Enhetens uppdrag är att harmonisera kommunens informations- och dataskyddsarbete, skapa tydligare riktning och driva vårt gemensamma arbete framåt utifrån koncernens samlade ambitioner kring digitalisering. Arbetsgruppen består av består av CiSO, jurist och dataskyddsspecialister som tillsammans ansvarar för att etablera gemensamma arbetssätt och säkerställa samordnat stöd för alla kommunens verksamheter.
Vi tror på kraften i samarbete och arbetar nära olika enheter för att tillsammans lösa komplexa utmaningar, främja kommunens utveckling och bidra positivt till medborgarnas vardag.
På kommunkontoret arbetar cirka 400 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/857". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Kommunkontoret Kontakt
Lisa Brodin Schrott, CISO lisa.brodinschrott@lund.se 0768635021 Jobbnummer
9519056