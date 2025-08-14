Informatiker till IT- och digitaliseringsavdelningen
2025-08-14
Har du intresse av hur IT och digitalisering kan hjälpa samhället att möta framtidens välfärdsuppdrag? På IT-och digitaliseringsavdelningen i Malmö stad är vi på en tillväxtresa för att möta det ökade behovet av kompetens för denna uppgift. Områden som stadigt ökar i betydelse är behoven av kvalitativ information och effektivt informationsutbyte. Till grund för dessa behov ligger insikten om att information är en strategisk resurs som spelar en avgörande roll för stadens framgångsrika digitalisering.
Vi söker därför en senior informatiker som vill vara med och bygga upp samt stärka vår kompetens inom informationsområdet. Du får en unik möjlighet att forma Malmö stads digitaliseringsresa genom hållbar informationshantering.Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Du kommer att tillhöra Utvecklingsenheten på den centrala IT- och digitaliseringsavdelningen.
I nära samarbete med vår informationsarkitekt får du en nyckelroll i att Malmö stad uppnår en effektiv, datadriven verksamhet med tillgång till information av hög kvalitet.
En stor del av din tid kommer du att tillbringa nära verksamheterna inom Malmö stad. Med din kunskap och erfarenhet fungerar du som ett kvalificerat stöd och rådgivare i arbetet med att hitta lösningar som är hållbara, genomförbara och väl anpassade till verksamhetens behov och förutsättningar, i enlighet med Malmö stads principer för informationshantering.
Detaljer i rollens utformning kommer du att ha möjlighet att påverka, men ansvarsområdena omfattar:
• Begrepps- och informationsmodellering
• Att ta fram och implementera metoder och specifikationer som möjliggör en gemensam och ändamålsenlig hantering av information.
• Att agera rådgivare samt arbeta med standardisering av information enligt relevanta internationella och nationella standarder, klassifikationer och kodverk
• Att planera, leda och genomföra kompetenshöjande aktiviteter inom ansvarsområdet
• Omvärldsbevakning inom ansvarsområdeKvalifikationer
Du har en relevant högskoleutbildning, gärna inom informatik eller systemvetenskap med intresse för informationshantering, alternativt en annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska. Du är van att kommunicera kring informationshantering med exempelvis verksamheter, utvecklare och specialister inom informationssäkerhet.
Eftersom rollen är ny har du stor möjlighet att påverka och forma den.
Du har kunskap om och erfarenhet, helst flerårig, av:
• Analys och kartläggning av verksamhetens informationsbehov och flöden
• Att modellera
• Att planera och leda workshops
• Att arbeta med informatikstandarder
• Att arbeta i en stor och komplex organisation
Det är meriterande om du har varit verksam inom offentlig sektor och har erfarenhet av:
• Terminologibindning
• Datadriven analys och utveckling
• Arbete med masterdata
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en dynamisk och komplex miljö. Du är en god kommunikatör, har lätt för att skapa relationer och bygga förtroende samtidigt som du är lyhörd för verksamhetens behov och utmaningar.
Du har förmågan att förstå komplexa samband och kan växla mellan ett helikopterperspektiv och konkreta behov. Du drivs av att delta i och leda förändringsarbete. Din pedagogiska förmåga gör att du skapar delaktighet och engagemang, både individuellt och i grupp.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina åtaganden.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.
Om arbetsplatsen
På Malmö stads IT-och digitaliseringsavdelning arbetar vi med människor, teknik och beteenden för att utveckla och leverera digitala lösningar. Vi är IT- & digitaliseringsproffs som med vår djupa tekniska kompetens strävar efter att förstå och möta Malmöbornas och medarbetarnas digitaliseringsbehov. Tillsammans är vi ca 120 kollegor som har ett brett uppdrag att leverera stadsgemensamma tjänster till alla verksamheter.
Vi sitter i nya moderna lokaler på Kungsgatan 6 mitt i Malmö.
Vill du veta mer om vår IT- och digitaliseringsavdelning? Läs mer här: Det här är ITD - Malmö stad
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Om du vill vara med att bidra till effektiv och säker digitalisering som gagnar hela staden, är du varmt välkommen med din ansökan!
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta nedan nämnda kontaktpersoner.
Din roll kommer att vara IT-specialist.
