2025-10-02
Enheten för informatik och standardisering arbetar med viktiga komponenter av data- och informationsstruktur i syfte att främja långsiktig och strategisk utveckling av data- och informationskvalitet för Västra Götalandsregionens kärnverksamheter, där hälso- och sjukvården utgör en betydande del.
Syftet är att uppnå en effektiv, datadriven verksamhet som har tillgång till information av hög kvalitet och att möjliggöra en god, säker och jämlik vård. I uppdraget ingår även ansvar för standardiseringsfrågor, nationell och internationell representation av VGR i informatikfrågor och aktivt deltagande i VGRs satsning för att uppnå en mer effektiv koncerngemensam informationsstyrning (Enterprise information management). Uppdraget bedrivs tillsammans med en bred representation av samarbetsaktörer inom både kärnverksamhet och digitalisering.Dina arbetsuppgifter
Som informatiker hos oss blir du en del av ett kompetent team som utvecklar och förvaltar regionens informationsstruktur som ska betjäna regionens kärnverksamheter med tyngdpunkt i hälso och sjukvård.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Analys av informationsbehov och informationsflöden.
Stöd vid omsättning av informationsmodeller till systemkonfiguration och utveckling.
Samarbete med både verksamhets- och IT-experter.
Utbildning och information om informatik och vårt arbete.
Deltagande i nationella och internationella standardiseringsinitiativ.
Utveckling av arbetsprocesser och metodik inom enheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning, gärna inom systemvetenskap med ett intresse för informationshantering eller motsvarade utbildning och erfarenhet som VGR bedömer likvärdiga. Kunskap om begrepps och informationsanalyser. Kunskap om att modellera både begrepp och information i UML. Alternativt har du närliggande erfarenheter och intresse för att lära dig modellera i UML.
Du kan uttrycka dig mycket väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har praktisk erfarenhet av att arbeta med FHIR, ContSys, HL7, OpenEHR, NI eller andra standarder som är relevanta inom hälso- och sjukvårdsinformatik.
Som person är du analytisk, strukturerad och uthållig, och du tycker om att arbeta i team för att nå gemensamma mål. Det är viktigt för oss att du vågar ta för dig och låter din kunskap och dina åsikter komma enhetens arbete och dina kollegor till del. Vi strävar ständigt mot en hög transparens i vårt arbete, internt såväl som externt och det är något som du också värdesätter.
För att vara en tillgång i vår verksamhet behöver du inte ha titeln "informatiker" idag. Om du har erfarenhet av att arbeta med eller nära informationssystem, kanske genom att du har deltagit i framtagande av dokumentationsriktlinjer, gjort konfigurationsarbete, utvecklat lösningsarkitektur, bedrivit systemutveckling eller arbetat med integrationer är det också meriterande.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället. Tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor är du en del av en verksamhet som ständigt utvecklas. Hos oss har du som medarbetare inflytande över din arbetssituation, känner trygghet och delaktighet.
Vi eftersträvar jämlikhet där alla medarbetare ska ha lika möjligheter och rättigheter till att utvecklas, göra ett bra arbete och trivas på arbetsplatsen.
Läs mer om vår verksamhet här: Västra Götalandsregionen - Informatik och Standardisering
Rekryteringsprocessen
I denna process kommer du få svara på ett antal urvalsfrågor som del i din ansökan. Välkommen med din ansökan senast 16 oktober.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Sara Almvide.
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
