Industritekniker sökes till Vetlanda
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinreparatörsjobb / Vetlanda Visa alla maskinreparatörsjobb i Vetlanda
2026-02-26
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Vetlanda
, Sävsjö
, Eksjö
, Nässjö
, Uppvidinge
eller i hela Sverige
Vill du ha ett självständigt arbete med frihet under ansvar? Vi söker nu en industritekniker till Assa Abloy för service och underhåll av industriportar och dockningsutrustning.
Vill du ha ett fritt och varierande jobb där din tekniska kompetens verkligen gör skillnad? Som Industritekniker på Assa Abloy Industrial Sverige AB blir du en nyckelperson som ser till att Assa Abloys kunders industriportar och dockningsutrustning alltid fungerar optimalt. Här får du frihet under ansvar, nära kundkontakt och ett starkt team i ryggen.
På Assa Abloy arbetar de tillsammans för att skapa förstklassiga lösningar och enastående upplevelser inom underhåll av industriportar och dockningsutrustning. Vardagen blir fylld av utmaningar - ofta i krävande miljöer - men det är just där deras expertis gör störst skillnad.
Som Industritekniker utgår du hemifrån och arbetar med service, underhåll och reparationer hos Assa Abloys kunder i distriktet från Vetlanda med omnejd. Du blir ansiktet utåt och för att lyckas och trivas i rollen är det viktigt att du håller en hög servicenivå och tycker det är roligt med ansvar. Som industritekniker är du nyckelpersonen i ditt distrikt som säkerställer att kundernas produkter fungerar optimalt - varje dag. Assa Abloys kunder finns överallt, ibland i smutsiga, dammiga och blåsiga miljöer. Du behöver vara strukturerad och gilla att lösa problem, och samtidigt vara bra på att samarbeta med andra. Ingen dag är den andra lik så därför krävs en god förmåga att vara flexibel och att kunna omprioritera. Tjänsten innebär en hel del resor med fokusområden i Vetlanda med omnejd.
Arbetstiderna är förlagda på dagtid, måndag-fredag.
StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och slutgiltig kandidat kommer bli direktanställd av Assa Abloy. Provanställning kommer att tillämpas.
DETTA SÖKER VI
Har minst 2-3 års erfarenhet som servicetekniker eller mekaniker.
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift samt har grundläggande kunskaper i engelska.
Har B-körkort.
Har en eftergymnasial utbildning inom teknik (meriterande).
Har ett genuint intresse för hydraulik, mekanik och teknik.
Trivs med att felsöka, strukturera och hitta lösningar.
Om du har körtillstånd för lift, certifikat för heta arbeten samt erfarenhet från fordonsbranschen eller liknande tekniska yrken är det meriterande.
Låter detta som något för dig? Sök tjänsten redan idag då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Redegatan 7 (visa karta
)
426 05 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Hana Kelmendi jonkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9766461