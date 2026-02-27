Industrisvetsare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Svetsarjobb / Norrköping Visa alla svetsarjobb i Norrköping
2026-02-27
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-27Om företaget
J. E. Grehns Plåt Aktiebolag är en modern och flexibel plåtindustri med djupa rötter och en lång historia. Verksamheten grundades redan 1895, medan nuvarande bolagsstruktur etablerades 1993. Idag är bolaget verksamt i Norrköping, där det bedriver verkstads- och plåtslageriverksamhet med hög teknisk kompetens och kundanpassade lösningar inom metallegoarbeten.
Företaget kännetecknas av modern produktionsteknik, certifierade svetsmetoder och en stark kvalitetskultur, med certifieringar inom både kvalitet och miljö. J. E. Grehns Plåt har kapacitet att bearbeta tunnplåt och profiler med stor flexibilitet och teknisk precision, och levererar kundspecifika komponenter i små och medelstora serier.
Produktionen riktar sig ofta mot krävande användningsområden, bland annat inom fordonsindustrin, trucktillverkningsamt andra specialiserade tillämpningar, och företaget samarbetar både med mindre kunder och väl etablerade aktörer. Om tjänsten
Vi söker nu en industrisvetsare till vår produktionsavdelning. I rollen arbetar du i en dynamisk miljö där du ingår i planerat produktionsteam och följer daglig körplanering enligt Lean-principer. Du använder Monitor ERP för rapportering och arbetar med varierande svetsuppdrag i mindre serier - ofta projekt om en dag till max en vecka.
Dagliga arbetsuppgifter innefattar TIG- och MIG/MAG-svetsning av mindre detaljer, framförallt i svartplåt och svartstål, men även rostfritt och aluminium är meriterande. Du kan arbeta självständigt såväl som tillsammans med kollegor och kan växla arbetsuppgifter under samma dag vilket ger omväxling och utveckling.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har en stark vilja att växa i din roll och bidra till ett högpresterande team. Du kan ha erfarenhet sedan tidigare, men även nyutexaminerade är välkomna är söka - viktigast är rätt inställning, engagemang och vilja att lära.
Som person är du energisk, ödmjuk, prestigelös och vill bidra till teamets utveckling. Du har en framåtlutad inställning och ställer frågor som driver förbättringar. Du är nyfiken, villig att utvecklas och delar gärna med dig av din kunskap.Kvalifikationer
• Erfarenhet av TIG- och MIG/MAG-svetsning
• Kunskap inom svetsritningsläsning är ett krav
• Svenska i tal och skrift
• Tidigare genomförd svetslicens (behöver inte vara aktiv - prov kan göras)
• Erfarenhet av svartplåt/svartstål
• Truckkort A2 är ett krav
Meriterande:
• Erfarenhet av rostfritt och aluminium
• Engelska i tal
• DatorvanaÖvrig information
Måndag-torsdag 06.30-16.00, med kortare arbetsdag på fredagar. Vi är flexibla med tider och det finns möjlighet att arbeta exempelvis eftermiddagsskift eller varierande schema.
I denna rekrytering samarbetar J. E Grehns Plåt med Kraftsam Rekrytering & Bemanning. Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Agnes Hedberg via agnes.hedberg@kraftsam.se
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Jobbnummer
9766968