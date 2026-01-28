Industrisnickare till Lindbäcks
2026-01-28
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
Om kundföretaget
Nu söker vi industrisnickare till Lindbäcks i Piteå!Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Kanske är du mellan jobb, pluggar eller bara har en lugn period. Då kan detta passa perfekt. Korta uppdrag på Lindbäcks Bygg i Piteå för dig som kan pendla och vill jobba en tid utan att binda upp dig långsiktigt.
Som industrisnickare ingår du i ett arbetslag där ni arbetar på en station i ett taktat flöde. Du kan komma att arbeta på stationer som exempelvis golvläggning, vägg- eller takmontering. Arbetet är fysiskt krävande och kan stundvis utföras i högt tempo. Ditt lag kommer också att arbeta med ständiga förbättringar för att hela tiden leta möjligheter till att göra jobbet på ett säkrare, smartare och effektivare sätt.Profil
Vi söker dig som har relevant utbildning för uppdraget alternativt motsvarande erfarenhet inom industrin. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser att du är engagerad, driven och har högt säkerhetstänk. Du har positiv inställning och god social förmåga. Arbetet kräver att du tar ansvar för din egen insats, samtidigt som du trivs med att arbeta i grupp.
Övrig information
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai.
Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker - den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen.
Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel:https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Intervjuer sker löpande och platsen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Är du den konsulten vi letar efter, varmt välkommen med din ansökan sök redan idag.
För vidare frågor kontakta Johanna Boman 070-5170250 Johanna.Boman@konsultia.seOm företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
En stor del av framgångssagan Sverige möjliggjordes av industriföretagens framfart under 1900-talet. Arbetstillfällen skapades, skatteintäkter genererades och många bolag tog sig ut på en global marknad. Det vill vi ska fortsätta.
Konsultias bemanningslösningar hjälper industrin med kompetensförsörjning och produktion i balans. Genom schyssta villkor och en värderingsdriven företagskultur attraherar vi medarbetare som gör skillnad varje dag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag och har kollektivavtal. Du får marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Företaget är kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Konsultia har kontor i Borlänge, Bollnäs, Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå. Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3435". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Johanna Boman Johanna.boman@konsultia.se
9710495