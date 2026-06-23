IndustriQompetens
IndustriQompetens Mälardalen AB / Maskinreparatörsjobb / Västerås Visa alla maskinreparatörsjobb i Västerås
2026-06-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos IndustriQompetens Mälardalen AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vi har arbetat med bemanning och rekrytering för Mälardalens industriföretag sedan år 2000. Vi känner industrin och industrin känner oss. Med ambitionen att vara det bästa alternativet för kompetensförsörjning arbetar vi alltid nära våra kunder och medarbetare.
Underhållstekniker
Vi söker underhållstekniker som vill vara med och utveckla en modern och högteknologisk produktion i ständig rörelse.
Hos oss får du en viktig roll i ett företag som tror på förbättring varje dag. Vi utmanar invanda arbetssätt, testar nya idéer och arbetar nära verksamheten för att skapa lösningar som fungerar på riktigt. Här får du inte bara lösa problem — du får möjlighet att påverka, utveckla och göra skillnad.
Om rollen
Som underhållstekniker arbetar du med både förebyggande och avhjälpande underhåll i vår avancerade maskinpark. Du felsöker inom mekanik och el, driver förbättringar och bidrar med erfarenhet, struktur och tekniskt kunnande i det dagliga arbetet.
Du blir en viktig del i att säkra driftsäkerhet, stabilitet och fortsatt utveckling i vår produktion.
Maskinparken består bland annat av CNC-maskiner, fleroperationsmaskiner, svarvar, slip- och kuggbearbetningsmaskiner samt olika automationslösningar.Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Förebyggande och avhjälpande underhåll
Felsökning och reparation inom mekanik och el
Rotorsaksanalyser och förbättringsarbete
Kontakt med leverantörer och externa entreprenörer
Deltagande i tekniska projekt och investeringar
Bidra till utveckling av arbetssätt och underhållsstrategier
Vi söker dig som
Har teknisk utbildning inom exempelvis el, automation eller industri
Har flera års erfarenhet av underhåll inom tillverkningsindustrin
Är van att arbeta med CNC-maskiner
Trivs i en senior och självgående roll
Är lösningsorienterad, strukturerad och samarbetsinriktad
Meriterande är erfarenhet av automation, Industri 4.0, elfelsökning samt underhållssystem.
Vi erbjuder:
En modern och teknikintensiv produktionsmiljö
Möjlighet att utvecklas och bidra till förbättringar
Korta beslutsvägar och stor delaktighet
Kompetenta och engagerade kollegor
Ett företag med stark framtidstro och långsiktigt ansvarSå ansöker du
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande!
Vi börjar normalt med en visstidsanställning för att både du och vi ska få chans att lära känna varandra ordentligt innan vi går över till en tillsvidareanställning hos IQ eller något av våra kundföretag. Beroende på din bakgrund och referenser kan det naturligtvis vara aktuellt med en tillsvidareanställning direkt från start.
Du får en fast månadslön och övriga ersättningar enligt teknikavtalet som är det kollektivavtal vi och de flesta av våra kunder är anslutna till.
Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
Vi ser långsiktigt på dig som anställd och vårt mål är alltid att du som har rätt förutsättningar ska kunna erbjudas en tillsvidareanställning. Idag är ungefär hälften av våra medarbetare tillsvidareanställda hos oss.
Stämmer ovan in på dig? Då är just du den vi behöver!
Välkommen till IndustriQompetens – vi bygger din framtid tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IndustriQompetens Mälardalen AB
(org.nr 556587-7759), https://www.industriqompetens.se/
721 30 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Försäljningschef och bolagsledning
Peter Nilsson peter@industriqompetens.se +46705202058 Jobbnummer
9975786