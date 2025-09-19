Industripersonal till Tjörn sökes!
2025-09-19
Är du en person med hög arbetsmoral, positiv inställning och god fysik? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi söker just nu drivna och fysiskt starka medarbetare till industri på Tjörn. Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Som medarbetare hos kunden blir du en del av ett engagerat team som arbetar med tillverkning inom betong. Arbetsuppgifterna varierar och kan innefatta allt från betonggjutning och montering till olika moment inom produktion och logistik. Tidigare erfarenhet inom bygg, svetsning eller liknande är meriterande, men inget krav - vi värdesätter framför allt din inställning och arbetsvilja!
Arbetstiden är på dagtid mellan 07:00-16:00.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Meriterande:
• Erfarenhet av bygg, svetsning, betonggjutning eller liknande
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har en stark arbetsmoral och en positiv attityd
• Är i god fysisk form, då arbetet kan vara fysiskt krävande
• Har möjlighet att ta dig till arbetsplatsen - körkort och bil är en stor fördel
• Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
• Är en lagspelare och bidrar till en bra arbetsmiljö
Om verksamheten
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urvalet sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67734". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Jobbnummer
9518096