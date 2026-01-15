Industripersonal sökes till Västerås!
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Lagerjobb / Västerås Visa alla lagerjobb i Västerås
2026-01-15
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-15Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
Nu söker vi på Clockwork drivna och nyfikna personer för kommande uppdrag inom industrin i Västerås. Oavsett om du har erfarenhet inom industrin, eller är nyfiken på industrin vill vi gärna läsa din ansökan.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan inkludera montering, maskinhantering, kvalitetskontroller, lagerhantering och truckkörning. Var just du kommer arbeta beror på dina erfarenheter, intressen och där vi tror du matchas bäst. Arbetstiderna är förlagt på 2-skift.
Tjänsten inleds som en 6 månaders visstidsanställning med mycket goda möjligheter till förlängning.Profil
På Clockwork tror vi att det du kan inte sitter i dina tidigare yrkestitlar, utan i vad du vill och vad du har för ambitioner, därför söker vi dig som antar nya utmaningar med en öppen och positiv inställning. Det kan vara en fördel om du är praktiskt lagd eller har ett tekniskt intresse för att snabbare komma in i arbetet, men det viktigaste är att du är villig att lära dig nya saker. Inom industrin är det viktigt att du har en god förmåga att arbeta flexibelt utifrån produktionstakten som ibland kan vara hög, utan att tumma på kvalitén. Som person tar du ansvar, såväl över dina arbetsuppgifter som att bidra med en positiv energi till dina kollegor.
Vi arbetar för en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Truck & Travers är starkt meriterande!Så ansöker du
Är det dig vi söker? Då ser vi fram emot att läsa din ansökan! Sök tjänsten via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt då vi kallar in kandidater löpande. Vid eventuella frågor kontakta Lovisa Greus via lovisa.greus@clwork.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17793". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Clockwork Inhouse services AB Kontakt
Lovisa Greus lovisa.greus@clwork.se Jobbnummer
9685774