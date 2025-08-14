Industripersonal sökes!
2025-08-14
Vi på Speed samarbetar med många framgångsrika företag i just Tranemo kommun. Just nu söker vi dig som vill jobba inom industri. Genom Speed kan du få möjlighet till långa uppdrag som i vissa fall leder till direktanställning på företaget. Hos oss kommer du bygga på ditt CV med värdefull arbetslivserfarenhet och knyta lokala kontakter inför framtiden.
Om uppdraget
Nu söker vi efter dig som vill arbeta inom industri som maskinoperatörer i Tranemo Kommun.
Vi söker även efter:
• Lackerare
• Montör
• Svetsare
• Svetsoperatör
De flesta arbetstider är förlagda till dagtid men även tvåskift förekommer.
Publiceringsdatum2025-08-14Om företaget
Du kommer att vara anställd hos oss på Speed Competence, ett bolag inom Speed Group. I detta fall kommer du primärt att arbeta hos någon av våra externa kunder.
För oss är det viktigt att du känner en stor trygghet i din anställning. Speed Competence är ett auktoriserat bemanningsföretag, vilket är ett kvitto på hög kvalitet och affärsmässighet. Självklart har du som anställd möjlighet att ta del av vårt friskvårdsbidrag, gratis arbetskläder samt delta i olika konsultaktiviteter. Lönen är uppdragsspecifik och är ett genomsnitt av förtjänstläget hos jämförbar grupp på uppdraget hos kundföretaget. Vid eventuell obokad tid har du rätt till garantilön, i enlighet med bemanningsavtalet.
Arbetsmiljö och säkerhet är en viktig fråga för oss på Speed Group. Vi är en alkohol- och drogfri arbetsplats och drogtest kan komma att ske inför och under anställning.
Som anställd hos oss på Speed blir du en del av ett företag som präglas av kreativitet, engagemang och kompetens. Dessa kärnvärden har vi med oss i vardagen och ser på så vis till att såväl våra kunder som du som medarbetare är riktigt nöjda. Välkommen till oss på Speed!Profil
Som person krävs det att du är driven och initiativtagande. Du har lätt för att samarbeta och har dessutom en vilja att utvecklas. Stor vikt kommer att läggas i personlighet och engagemang. Du har mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har industriutbildning men inget krav. Som person är du händig med ett mekaniskt/tekniskt intresse och har ett driv när det gäller att lära sig nya saker. Har du erfarenhet av ritningsläsning så är det en fördel.
• Körkort och tillgång till bil är ett krav.
För dig som är nyfiken och har den där viljan vi nämner, och dessutom en stor portion ödmjukhet, finns möjligheter att lära sig något helt nytt. Ta chansen och sök redan idag!Så ansöker du
När du sökt tjänsten så kommer du få tillgång till en länk för en digital intervju med chat-roboten Hubert som tar ca 20 minuter. Du behöver svarar på intervjun inom 48 timmar för att snabbt komma vidare i processen.
Syftet med Hubert-intervjun är att vi vill ge alla kandidater möjligheten att berätta mer om sig själva samt för oss att säkerställa att alla kandidater blir bedömda på samma sätt, oavsett kön, ålder och etnicitet.
Du kommer därefter bli kontaktad av en av våra rekryterare om du blir aktuell för en andra intervju.
Vi återkopplar inte ytterligare till alla kandidater, utan kontaktar dig enbart om vi bedömer att din profil matchar vårt behov.
Urval sker löpande och platserna kan komma att bli tillsatta innan sista ansökningsdag, så missa inte chansen att blir en del av vårt team på Speed - ansök redan idag via annonsens ansök-knapp!
Välkommen till Speed!
Sökord: industrimedarbetare, montör, maskinoperatör, svetsare, svetsoperatör, kantpressare Ersättning
