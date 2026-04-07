Industrimekaniker
Är du en driven och nyfiken mekaniker som har arbetat i en verkstad? Då kan detta vara rätt tjänst för dig! Vi söker dig som är tekniskt kunnig och har erfarenhet från att arbeta i en verkstad. Du har ett stort intresse för mekanik och vill gärna utvecklas vidare i din yrkesroll. Som person är du självgående, engagerad och har lätt för att se lösningar på tekniska utmaningar.
Om rollen
I rollen som mekaniker kommer du att arbeta brett med service, reparation och underhåll av maskiner och utrustning. Arbetet sker i verkstadsmiljö där din tekniska kompetens verkligen kommer till sin rätt. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att säkerställa att arbetet håller hög kvalitet.
Om dig
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete i verkstad och god teknisk förståelse
Är driven, nyfiken och vill utvecklas vidare
Är lösningsorienterad och noggrann i ditt arbete
Trivs med både självständigt arbete och teamwork
Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då du kommer att ha kontakt med leverantörer både inom Sverige och internationellt, hantera inköp av material samt arbeta med rapportering och e-post.Vidare ser vi gärna att du har god datavana.
Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet inom svetsning. Publiceringsdatum2026-04-07Om företaget
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse av processen du varit med i och därför kommer vi på OnePartnerGroup inom kort skicka en enkät till dig. Din upplevelse är betydelsefull och vi hoppas att du har möjlighet att svara.
När du blir en del av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Karol Doyo. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Borås AB
(org.nr 556946-6658), https://www.onepartnergroup.se/
504 52 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Konsultchef
Karol Doyo karol.doyo@onepartnergroup.se +46738417524 Jobbnummer
9840589