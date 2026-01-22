Industrilackerare
Nordiska Bemanningsgruppen AB / Lackerarjobb / Västerås Visa alla lackerarjobb i Västerås
2026-01-22
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordiska Bemanningsgruppen AB i Västerås
, Strängnäs
, Håbo
, Sigtuna
, Uppsala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Vår kund är inne i en spännande expansionsfas inom lackering och industrifärgsättning. Vi söker nu duktiga industrilackerare som vill utvecklas i sin roll och bidra till högkvalitativa produkter. Tjänsten är heltid och ger möjlighet att arbeta med varierande arbetsuppgifter i en säker och professionell miljö.
Vad innebär rollen
Som industrilackerare ansvarar du för att förbereda och applicera lack med precision och effektivitet, så att arbetet uppfyller både interna och externa kvalitetskrav.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Förbereda ytor för lackering enligt fastställda protokoll
• Applicera färg och dekorativa ytbehandlingar på delar, sammanfogade strukturer och större enheter
• Förbereda ytor med manuella och elektriska slipverktyg
• Blanda färg enligt tillverkarens specifikationer
• Applicera färg och grundfärg med sprutpistol, pensel eller roller
• Säkerställa att färg mäts, vägs och blandas korrekt
• Utföra punktreparationer och omarbetningar vid behov
• Följa säkerhetsföreskrifter och upprätthålla en ren och säker arbetsmiljöKvalifikationer
För att trivas i rollen ser vi att du har:
• Minst 2 års erfarenhet av lackering eller karosseriarbete
• Erfarenhet av att arbeta med verktyg för lackering och karosseriarbete
• God samarbetsförmåga och kommunikativ
• Flexibel och intresserad av att utvecklas i arbetsuppgifter inom montering och produktion
• Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av plastning
Anställningen
Du blir anställd som konsult hos NBG och uthyrd till kund. Anställningen inleds med provanställning och för rätt person finns goda möjligheter till förlängning och fortsatt utveckling vid ett gott utfört arbete.
Vi erbjuder en utvecklande heltidstjänst i ett tryggt och växande företag med stark teamkänsla och engagerade kollegor. Hos oss finns möjlighet till kompetensutveckling samt chans till en långsiktig anställning.Om företaget
Bli en del av Nordiska Bemanningsgruppen - där din utveckling står i centrum
Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen är du anställd av oss och arbetar ute hos någon av våra noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder dig en trygg anställning med kollektivavtal och förmåner som företagshälsovård, försäkringar, betald volontärarbete och friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Hos oss får du mer än bara ett uppdrag - du får en chans att bygga ett starkt CV, utforska olika företagskulturer och samla värdefull erfarenhet från flera branscher. Vi tror på att variation skapar utveckling, och därför erbjuder vi uppdrag som ger dig nya perspektiv och möjligheter att bredda ditt nätverk.
Om du söker en arbetsgivare som ser din potential, erbjuder spännande uppdrag och stöttar din resa framåt - då är Nordiska Bemanningsgruppen rätt plats för dig. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "106". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147), https://www.nordiskabemanningsgruppen.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9699294