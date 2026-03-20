Industriell projektledare
Scania CV AB / Maskiningenjörsjobb / Södertälje
2026-03-20
Scania Industrial Maintenance AB är ett tekniskt produktionsstödjande bolag som är en del av Scania CV AB. Vi har ett brett utbud av tjänster inom industriella projekt och vi ansvarar för produktions- och fastighetsunderhållet inom Scania. Vi är ca 1000 anställda i Södertälje, Oskarshamn och Luleå. Inom hela vår verksamhet arbetar vi tillsammans för att kontinuerligt förbättra våra leveranser, våra metoder och vår kompetens. Hos oss finns specialistkompetens inom bland annat automation, styr & regler, el och VVS. Alla anställda har möjlighet till resultatbonus och vi erbjuder attraktiva förmåner såsom arbetstidsförkortning, personalbil och förmånliga priser på Scanias egna semesterbostäder i Sverige.
Om rollen
I denna roll kommer du att arbeta med att leda eller delta i våra projekt inom VVS. Du får ett helhetsansvar där du driver projekt från start till mål, med ansvar för budget, tidplan samt funktion och kvalitet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och är baserad i Södertälje.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innebär att leda eller ingå i projekt och säkerställa att dessa genomförs enligt uppsatta mål.
Du ansvarar för att:
planera och följa upp budget, tidplan, funktion och kvalitet
initiera och leda möten med olika parter såsom myndigheter, projekterande konsulter, förvaltningsorganisation, entreprenörer m.fl.
ansvara för eller medverka i utformning av systemlösningar och konstruktioner
Du kommer även att arbeta brett med processhantering, såsom riskanalyser, kalkylering, anbud och tidplaner.
Dagliga kontakter med kunder, mediaansvariga och driftorganisationen ingår i rollen.
Arbete med ständiga förbättringar och utveckling av system och arbetssätt är en naturlig del av vardagen.
Vem är du
Vi söker dig som har erfarenhet av projektering och projektledning inom VVS samt kunskap inom entreprenadjuridik.
Du har:
en civilingenjörs- eller högskoleexamen alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
god förmåga att planera, strukturera och hantera flera uppgifter parallellt
mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga
ett lösningsorienterat förhållningssätt och förmåga att se möjligheter även när saker inte går som planerat
goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet som byggarbetsmiljösamordnare (BAS) samt kunskap om projektledningsverktyg och metoder.
Du värdesätter kommunikation högt och har lätt för att bygga och utveckla relationer med olika intressenter. Vidare är du resultatinriktad och har förmågan att driva projekt från start till mål på ett strukturerat och effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och drivkrafter.
Vilka är vi
Hos Scania erbjuds du en inspirerande arbetsplats där kund, medarbetare och produkt står i fokus. Vi tror på vikten av att ha roligt på jobbet och skapa en miljö där alla kan utvecklas och bidra.
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att bidra med din kompetens och fortsätta utvecklas - oavsett om du vill fördjupa dig inom ditt område, bredda din kompetens eller utvecklas mot en ledarroll.
Du blir en del av ett team där du får arbeta med utmanande och varierande uppgifter och där du har stor möjlighet att påverka och utveckla våra arbetssätt och metoder.
Scania erbjuder
Vi erbjuder en dynamisk och flexibel arbetsplats med hybridarbetsmöjligheter, inklusive Scania Sergel och Midway-hubbar. Med en strukturerad utvecklingsplan och kurser stödjer Scania din karriärutveckling både lokalt och internationellt.
Förmåner inkluderar träning på vårt hälsocenter Gröndal eller friskvårdsbidrag, resultatbonus, flexibla arbetstider och möjlighet till förmånsbil. Scania anordnar även evenemang för anställda och deras familjer och boende i Stockholm har direkt tillgång till Södertälje via Scania Job express-bussar. Publiceringsdatum2026-03-20Så ansöker du
V ser fram emot din ansökan, bestående av ditt CV, och ber dig vänligen att inte bifoga ett personligt brev för att säkerställa en effektiv och opartisk rekryteringsprocess för alla parter.
Ansök så snart som möjligt, senast 2026-04-03! Urval sker löpande under ansökningsperioden. Logik- och personlighetstester kan komma att användas i vår urvalsprocess och en bakgrundskontroll kan behöva genomföras för den här tjänsten.
Har du frågor eller vill veta mer, vänligen kontakta rekryterande chef:
Erik Matsson, erik.matsson@scania.com
Vi ser fram emot din ansökan!
Rekvisition ID: 26597
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania CV AB
(org.nr 556084-0976)
151 87 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
9811610