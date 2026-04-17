Industrielektriker till Fitesa
Vill du arbeta i en högteknologisk industrimiljö där kvalitet, säkerhet och driftsäkerhet står i fokus? Vi söker nu en driven och ansvarstagande industrielektriker till Fitesa, en global aktör inom nonwoven-produktion.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av Fitesa.
Om rollen
Tjänsten är på heltid med arbetstid 07.00-16.00 samt beredskap var 5:e vecka.
Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse.
Du blir en viktig del av underhållsteamet och arbetar i en processintensiv industrimiljö där hög tillgänglighet i produktionen är avgörande.Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Som industrielektriker hos Fitesa ansvarar du för att säkerställa att produktionen fungerar optimalt. Du arbetar med både hög- och lågspänningsanläggningar (främst lågspänning) och har en central roll i att förebygga och åtgärda driftstörningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Förebyggande och avhjälpande underhåll i hela anläggningen
Felsökning och reparation av maskiner och produktionsutrustning
Elinstallationsarbete inom industri
Genomföra ronder, kontroller och planerat underhåll
Dokumentation av arbeten i underhållssystem
Deltagande i beredskap och akuta insatser vid driftstopp
Bidra till ordning, reda och säker arbetsmiljö
Du arbetar nära produktion och övriga funktioner för att säkerställa en stabil och effektiv drift
Vem är du
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, lösningsorienterad och trivs i en dynamisk industrimiljö.Kvalifikationer
Gymnasial utbildning inom el/elkraft eller motsvarande
Erfarenhet som industrielektriker eller liknande roll
Kunskap inom både hög- och lågspänning
Förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut
Meriterande:
Erfarenhet från processindustri
Kunskap inom automation eller styrsystem
Om Fitesa
Fitesa är en global ledare inom nonwoven-material och levererar innovativa lösningar till bland annat hygien- och medicinindustrin. Företaget präglas av hög teknisk nivå, säkerhetsfokus och kontinuerlig utveckling.
Vi erbjuder
Direkt anställning hos Fitesa med kollektivavtal
En trygg och långsiktig tjänst i en stabil industri
Varierande arbetsuppgifter i en modern produktionsmiljö
Möjlighet till kompetensutvecklingSå ansöker du
Detta är en direktrekrytering och tjänsten är på heltid med placering i Norrköping.
Urval sker löpande och vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Julia Jacobsson på jj@pokayoke.se
.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-10-14
Detta är ett heltidsjobb.
