Industrielektriker
NKT HV Cables AB / Elektrikerjobb / Karlskrona Visa alla elektrikerjobb i Karlskrona
2025-08-24
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NKT HV Cables AB i Karlskrona
, Växjö
, Malmö
, Alingsås
, Göteborg
eller i hela Sverige
NKT designs, manufactures and installs low-, medium- and high-voltage power cable solutions enabling sustainable energy transmission. NKT is headquartered in Denmark and employs 5.000 people.
NKT is listed on Nasdaq Copenhagen and realised a revenue of EUR 2.6 billion in 2023.
We connect a greener world. www.nkt.com
Bidra till en stabil drift i produktionen och till en grönare värld
Vår underhållsavdelning i Karlskrona expanderar i takt med företagets tillväxtresa och vi söker nu fler industrielektriker för dagtidsarbete. Är du en erfaren och engagerad industrielektriker som vill bidra till den gröna omställningen? Ta chansen till en utvecklande roll i en expansiv produktionsmiljö!
Arbeta operativt som industrielektriker och delta i förbättringsarbete
Som industrielektriker hos NKT är du en viktig del i produktionskedjan genom att säkerställa att driften fungerar stabilt dygnet runt. Du kommer att vara delaktig i att utveckla löpande förbättringsarbete och jobba i nära samarbete med dina kollegor såväl inom underhåll som i produktionen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
* Arbete med felsökning på el- och styrutrustning med hjälp av PLC
* Installation, reparation och skötsel av elektrisk utrustning
* Genomförande av felsökning med hjälp av PLC-program
* Arbete i styrsystem och frekvensomriktare
* Löpande tillsyn, skötsel och underhåll
Tjänsten är heltid, dagtid. Beredskap kan förekomma.
Engagerad industrielektriker som har fokus på säkerhet
För att trivas hos oss bör du vara en ansvarsfull och engagerad person som gärna ser förbättringar och nya möjligheter. Du är lyhörd och har förmågan att arbeta både under eget ansvar och i grupp. Du är noggrann, tekniskt kunnig och en riktig problemlösare. Säkerheten för dig och dina arbetskamrater är något du sätter främst och du tycker om ordning och reda. Du tycker om att arbeta i team och bidrar till att bibehålla vårt goda klimat och samarbete både inom avdelningen likväl som i övriga organisationen. Utöver ovanstående bör du ha följande erfarenheter:
* Fullständiga gymnasiebetyg inom elteknik eller motsvarande dokumenterad erfarenhet.
* Erfarenhet av felsökning och reparation av inom processindustri förekommande el utrustningar såsom t ex styr-, driv-, regler-, instrument- och mätsystem.
* Datavana med fokus på dokumentation och ritningsläsning.
* Talar och skriver flytande svenska samt engelska
Bli del av ett engagerat team i en internationell miljö
Vi tror att en mångsidig organisation möjliggör hållbar prestanda och att en inkluderande samt välkomnande kultur gör för en bättre arbetsplats. Vi är engagerade i att främja en mångsidig organisation och en kultur där människor från olika bakgrunder och med olika ståndpunkter kan trivas och inspireras att prestera sitt bästa. Du kommer att få spännande möjligheter att utveckla din egen karriär och attraktiva förmåner. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6769-43605982". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
(org.nr 559079-0290) Arbetsplats
NKT HV Cables Kontakt
Alice Hacker +46 709740341 Jobbnummer
9472786