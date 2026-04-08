Industrielektriker
2026-04-08
Company description:
At NKT in Karlskrona, we develop and manufacture high voltage power cables that enable the transition to renewable energy. Here, you will be part of an international engineering centre with advanced high voltage test halls, modern cable production and the cable laying vessel NKT Victoria. As Connectors, we collaborate to develop innovative technology that connects a greener and more sustainable world. NKT is headquartered in Denmark and operates in more than 30 countries.NKT - We connect a greener world. www.NKT.com.
Job description:Bidra till en stabil drift i produktionen och till en grönare världVår underhållsavdelning i Karlskrona expanderar i takt med företagets tillväxtresa och vi söker nu fler industrielektriker för dagtidsarbete. Är du en erfaren och engagerad industrielektriker som vill bidra till den gröna omställningen? Ta chansen till en utvecklande roll i en expansiv produktionsmiljö!
Arbeta operativt som industrielektriker och delta i förbättringsarbeteSom industrielektriker hos NKT är du en viktig del i produktionskedjan genom att säkerställa att driften fungerar stabilt dygnet runt. Du kommer att vara delaktig i att utveckla löpande förbättringsarbete och jobba i nära samarbete med dina kollegor såväl inom underhåll som i produktionen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
Arbete med felsökning på el- och styrutrustning med hjälp av PLC
Installation, reparation och skötsel av elektrisk utrustning
Genomförande av felsökning med hjälp av PLC-program
Arbete i styrsystem och frekvensomriktare
Löpande tillsyn, skötsel och underhåll
Tjänsten är heltid, dagtid. Beredskap kan förekomma.
Engagerad industrielektriker som har fokus på säkerhet För att trivas hos oss bör du vara en ansvarsfull och engagerad person som gärna ser förbättringar och nya möjligheter. Du är lyhörd och har förmågan att arbeta både under eget ansvar och i grupp. Du är noggrann, tekniskt kunnig och en riktig problemlösare. Säkerheten för dig och dina arbetskamrater är något du sätter främst och du tycker om ordning och reda. Du tycker om att arbeta i team och bidrar till att bibehålla vårt goda klimat och samarbete både inom avdelningen likväl som i övriga organisationen. Utöver ovanstående bör du ha följande erfarenheter:
Fullständiga gymnasiebetyg inom elteknik eller motsvarande dokumenterad erfarenhet.
Erfarenhet av felsökning och reparation av inom processindustri förekommande el utrustningar såsom t ex styr-, driv-, regler-, instrument- och mätsystem.
Datavana med fokus på dokumentation och ritningsläsning.
Talar och skriver flytande svenska samt engelska
Bli del av ett engagerat team i en internationell miljöVi tror att en mångsidig organisation möjliggör hållbar prestanda och att en inkluderande samt välkomnande kultur gör för en bättre arbetsplats. Vi är engagerade i att främja en mångsidig organisation och en kultur där människor från olika bakgrunder och med olika ståndpunkter kan trivas och inspireras att prestera sitt bästa. Du kommer att få spännande möjligheter att utveckla din egen karriär och attraktiva förmåner.
Är du intresserad av en karriär på ett expansivt företag och samtidigt bidra till den gröna omställningen? Läs mer om vårt erbjudande och lyssna på några röster från NKT Connectors här!
Välkommen med din ansökan via länken nedan med CV och personligt brev senast den 26 april, urval kommer ske löpande. Tester samt bakgrundskontroll kan förekomma i våra rekryteringsprocesser.
Fackliga representanter IF Metall - Marcus Degerskär, +46 455 753 52
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8005-44089784".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
371 65 KARLSKRONA
NKT HV Cables Kontakt
Mrs.
Agnes Carlsson +46 707592839
9841053