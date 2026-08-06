Industriarbetare i Mjölby
OnepartnerGroup Östergötland AB / Montörsjobb / Mjölby Visa alla montörsjobb i Mjölby
2026-08-06
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnepartnerGroup Östergötland AB i Mjölby
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Ödeshög
eller i hela Sverige
Är du på jakt efter en ny utmaning inom industri, lager eller produktion? Nu söker vi industriarbetare till våra kundföretag i Mjölby med omnejd.Publiceringsdatum2026-08-06Om tjänsten
Som konsult hos oss får du möjligheten att arbeta hos ett av våra kundföretag inom industrin i Mjölby med omnejd. Uppdragen kan innebära allt från plock och pack, truckkörning, operatörsarbete och montering till svetsning och andra arbetsuppgifter inom produktion. Arbetstiderna är varierande, men är främst förlagda till dagtid eller 2-skift.
Vem är du?
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom industri eller lager, då arbetet främst består av produktions- och lagerarbete. Våra kunder finns på olika platser i Mjölby med omnejd, därför ser vi gärna att du har B-körkort och tillgång till bil. Truckkort är meriterande.
Som person är du engagerad, effektiv och noggrann. Arbetet är fysiskt krävande och därför är det viktigt att du trivs med ett praktiskt arbete. Du är flexibel med arbetstider då skiftarbete förekommer hos flera av våra kundföretag. Vi lägger även stor vikt vid att du är social, trivs med att samarbeta och har ett öppet och trevligt bemötande mot kunder och kollegor.Kvalifikationer
Behärskar svenska språket flytande i tal och skrift.
Har B-körkort.
Meriterande
Truckkort A+B.
Erfarenhet av industriarbete.
Erfarenhet av truckkörning.
Erfarenhet av svetsning. Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansök istället genom att registrera dig på vår hemsida www.onepartnergroup.se
(http://www.onepartnergroup.se)
och sök tjänsten via annonsen.
Efter att du skickat in din ansökan kommer du att få ett sms och ett mejl från vår digitala rekryteringsassistent Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG). Där får du en länk för att besvara några urvalsfrågor kopplade till tjänsten.Om företaget
Vi på OnePartnerGroup arbetar med rekrytering, bemanning och utbildning och vill vara din bästa kollega genom karriären. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
När du blir en av oss
I denna tjänst blir du anställd som konsult hos OnePartnerGroup och arbetar på plats hos vår kund. Som konsult har du en konsultchef som stöttar dig för att du ska trivas och lyckas i din roll. Din anställning omfattas självklart av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag – för oss är det viktigt att du känner dig trygg.
Låt oss bli din nya kollega! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Östergötland AB
(org.nr 556958-4476), https://www.onepartnergroup.se/
595 51 MJÖLBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Konsultchef
Denis Dervishi denis.dervishi@onepartnergroup.se +46722316441 Jobbnummer
10024315