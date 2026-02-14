industriarbetare

SweKraft Bemanning AB / Lagerjobb / Värnamo
2026-02-14


Vi söker nu en truckförare till vår produktion. I rollen kommer du ha ett viktigt ansvar för att hantera och tömma spånvingar så att flödet i fabriken alltid fungerar smidigt. Du gillar att arbeta praktiskt, tar ansvar och trivs i en industriell miljö där det händer mycket.
Som truckförare hos oss arbetar du nära produktionen och ser till att spånvingarna alltid är tomma och töms i rätt tid. Du kommer köra truck kontinuerligt och vara en nyckelperson för att hålla ordning, tempo och säkerhet i verksamheten.
Ansvara för spånvingar: övervaka nivåer och tömma i tid
Köra truck för transport av spånvingar och material
Säkerställa att spånvingar aldrig blir överfulla eller stoppar produktionen
Allmänt industriarbete i produktionen vid behov
Följa rutiner för arbetsmiljö och säkerhet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: kontakt@swekrafbemanning.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Truckförare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SweKraft Bemanning AB (org.nr 559189-8167)
Mustagatan 6 (visa karta)
331 33  VÄRNAMO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9743033

