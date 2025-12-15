Industriarbetare
Vill du jobba som montör eller truckförare hos ett företag som befinner sig i en tillväxtfas så har vi på Randstad jobbet för dig!
Vi söker nu duktiga montörer samt truckförare till en av våra kunder i Tranås.
Som montör så kommer du jobba på line och på flera olika stationer, därför söker vi dig som är flexibel och gillar att arbeta i team. Som truckförare kommer du arbeta med intern materialhantering så som påfyllning till produktens linor, utlastning och containerlossning. Arbetstiderna är förlagda på olika skift.
För att lyckas i dessa tjänster tror vi att du är en flexibel person som håller hög kvalitet, trivs med högt tempo och är en teamplayer. Du måste även tycka om förändringar och inte vara rädd för att testa nya uppgifter och arbetssätt samt är du flytande i svenska i både tal och skrift.
Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, urval och intervjuer kommer att ske löpande, ansök därför så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos vår kund. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Ansvarsområden
Truckkörning
Påfyllning, lastning och containerlossning
Montering på lineKvalifikationer
Truckkort samt erfarenhet av truckkörning
Monterings erfarenhet
Svenska i tal och skrift
Viljan att lära dig nya saker
Motivation och driv till att lyckas på din arbetsplats
Körkort och tillgång till bilOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
