Industrial Engineer | Saab | Karlskrona

Vill du arbeta som Industrial Engineer i Karlskrona och bidra till framtidens marina teknologi? Jefferson Wells söker nu flera ingenjörer för konsultuppdrag till SAAB Kockums. Här får du chansen att utvecklas i en innovativ miljö och arbeta med avancerade ubåts- och ytfartygsprojekt. Välkommen med din ansökan!
Ort: Karlskrona
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Uppdragslängd: Långsiktigt konsultuppdrag
Om jobbet som Industrial Engineer:
Som Industrial Engineer hos Jefferson Wells, med placering hos SAAB Kockums i Karlskrona, blir du en nyckelperson i projekt som omfattar både nybyggnation och modernisering av ubåtar och ytfartyg. Du kommer att arbeta nära konstruktion och produktion och bidra till att skapa effektiva processer och högkvalitativa produkter.
I rollen får du möjlighet att följa produkternas hela livscykel och arbeta i projektens alla faser. Du blir en del av avdelningen Shipbuilding Engineering där fokus ligger på produktionskalkyler, byggmetodik, sammansättningsordning, geometrisäkring, make/buy-bedömningar, produktionshjälpmedel och fixturer. Du kommer även att arbeta med konstruktionsanalyser och beredning av arbetsorder samt planering för ett effektivt produktionsgenomförande.
Exempel på arbetsuppgifter:
Delta i nybyggnads- och moderniseringsprojekt av ubåtar och ytfartyg.
Arbeta med produktionskalkyler, byggmetodik och sammansättningsordning.
Säkerställa geometrisäkring och make/buy-bedömningar.
Utveckla produktionshjälpmedel och fixturer.
Utföra konstruktionsanalyser och beredning av tillverkningsunderlag.
Planera utrustning och processer för effektiv produktion.
Den vi söker:
Vi söker dig som har en ingenjörsexamen inom exempelvis maskinteknik, marin design eller motsvarande erfarenhet från yrkeslivet. Du kan vara i början av din karriär eller ha flera års erfarenhet - det viktigaste är din vilja att utvecklas och bidra till teamet. Du har ett genuint intresse för teknik och människor, är kommunikativ och trivs med att arbeta tvärfunktionellt.
Ingenjörsexamen inom maskinteknik, marin design eller likvärdig erfarenhet.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Förmåga att ta initiativ och ägarskap för ditt arbete.
Ödmjukhet och uthållighet för kontinuerlig förbättring.
Stort tekniskt intresse och nyfiket förhållningssätt.
Meriterande:
Erfarenhet från marin industri, process- eller verkstadsindustri (stål, bearbetning, ytbehandling).
Erfarenhet av storskaliga, komplexa utvecklingsprojekt.
Teknisk projektledning eller koordinering inom process- eller produktutveckling.
Kunskap om konstruktion och framtagning av produktionsunderlag.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Är du redo att ta nästa steg?
Skicka in din ansökan och bli en del av ett team som gör skillnad. Tillsammans skapar vi framtidens försvarslösningar.
Du har säkert fler erbjudanden att ta ställning till, varför ska du välja Jefferson Wells Engineering? Jefferson Wells Engineering ingår i Manpower Group som är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt.
Erbjudande:
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension, fina förmåner och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på uppdrag hos vår kund. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag, läkarbesök på arbetstid och trevliga sammankomster. Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Hur du ansöker:
