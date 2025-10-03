Indisk kock

4Säsonger Catering AB / Kockjobb / Solna
2025-10-03


Vi söker en indisk kock/bagare till Indisk restaurang, INDIAN CAFE på Västraskogen i SOLNA. Dessutom ska kunna de vanliga indiska rätterna. Erfarenhet på minst 2 år är ett krav.

Du som anställd förväntas tillaga god mat samt att du också prioriterar gästernas smakupplevelse.

Kontakta oss gärna per telefon eller mail.

Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: sasongerfyra@gmail.com

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Indisk kock".

Detta är ett heltidsjobb.

4Säsonger Catering AB (org.nr 556889-6608)

Indian Cafe

9540563

