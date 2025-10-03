Indisk kock
4Säsonger Catering AB / Kockjobb / Solna Visa alla kockjobb i Solna
2025-10-03
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 4Säsonger Catering AB i Solna
Vi söker en indisk kock/bagare till Indisk restaurang, INDIAN CAFE på Västraskogen i SOLNA. Dessutom ska kunna de vanliga indiska rätterna. Erfarenhet på minst 2 år är ett krav.
Du som anställd förväntas tillaga god mat samt att du också prioriterar gästernas smakupplevelse.
Kontakta oss gärna per telefon eller mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Telefon 0735707231
E-post: sasongerfyra@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Indisk kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 4Säsonger Catering AB
(org.nr 556889-6608) Arbetsplats
Indian Cafe Jobbnummer
9540563