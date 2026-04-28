Incident manager till Sundsvall
2026-04-28
Är du redo att ta nästa steg i samhällsnyttig IT?
På IT-avdelningen bygger vi digitala tjänster som gör skillnad - här pågår spännande utveckling kopplad till flera stora uppdrag. Vi arbetar med distribuerad mikrotjänstarkitektur, containerplattformar och Java, i en miljö där både egenutvecklade och standardsystem möts.
Nu söker vi dig som vill bidra med din kompetens, ditt engagemang och din nyfikenhet. Hos oss får du arbeta i tvärfunktionella team som samarbetar tätt och använder agila arbetssätt.
Vi är en IT-avdelning som gillar att lösa problem och utvecklas tillsammans.
Vi söker en engagerad, social och tekniskt driven Incident- och Problem manager som har tidigare erfarenhet av att arbeta utifrån ITIL-processer, och som inte drar sig för att beskriva, förklara och driva på lösningar av tekniskt utmanande incidenter och problemutredningar i komplexa sammanhang med olika intressenter.
Du blir en central spelare inom CSN:s it-produktion, i nära samarbete med övriga delar av förvaltningsorganisationen. Vi arbetar nära tillsammans för att säkerställa stabil och säker drift och support för CSN:s medarbetare och kunder.Dina arbetsuppgifter
Som Incident manager på CSN:s IT-avdelning driver du arbetet framåt vid högprioriterade IT-incidenter tillsammans med medarbetare från CSN och våra leverantörer, för snabb, effektiv och säker hantering enligt gällande processer och rutiner. Vid behov deltar du även i CSN:s krisorganisation. Du är även CSN:s Problem Manager och följer löpande upp progress i högprioriterade problemutredningar.
Som en del i rollen ansvarar du också för omvärldsbevakning samt kontinuerlig uppföljning, anpassning och förbättring av incident- och problemprocessen och dess tillämpning i organisationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
relevant högskoleutbildning inom IT eller aktuell arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
aktuell och relevant utbildning inom ITIL, eller motsvarande arbetslivserfarenhet
flera års aktuell erfarenhet av arbete som Incident Manager och/eller Problem Manager enligt ITIL
flera års aktuell erfarenhet av operativt arbete i IT-drift, IT-produktion eller förvaltning av IT-system eller it-infrastruktur
aktuell erfarenhet av att leda och koordinera större incidenter, där du ansvarat för att styra, prioritera och samordna arbete mellan flera tekniska kompetensområden, inklusive externa leverantörer
aktuell erfarenhet av Problem Management, inklusive att initiera, leda och följa upp högprioriterade grundorsaksutredningar, samt säkerställa att identifierade åtgärder genomförs.
mycket goda kunskaper i tal och skrift på svenska
goda kunskaper i tal och skrift på engelska.
Meriterande är:
aktuell erfarenhet av utveckling och anpassning av ITIL-processer inom en IT-organisation
aktuell erfarenhet av ärendehanteringssystem för ITSM, t.ex. Jira Service Management, Remedy, ServiceNow, etc.Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen som Incident Manager hos oss är du lugn och stabil även i stressade situationer, med god förmåga att prioritera och behålla fokus.
Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt, tar ansvar och driver arbetet framåt med initiativförmåga och resultatfokus. Vidare arbetar du strukturerat och noggrant, med god dokumentationsförmåga.
Du är självgående och beslutsför, samtidigt som du har god samarbetsförmåga och är lyhörd i kontakten med andra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-12
Handlingar i anställningsärenden hos en myndighet är allmänna handlingar.
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp. Varmt välkommen med din ansökan!
