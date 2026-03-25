Ils-Ingenjörer Till Alten Linköping!
Alten Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-03-25
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alten Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Norrköping
, Örebro
, Skövde
eller i hela Sverige
ALTEN i Linköping söker erfarna ILS-ingenjörer till kundprojekt i regionen! Vi letar efter dig som har ett stort teknikintresse och vill arbeta med tekniska utredningar. Inom ILS (Integrated Logistics Support) arbetar du med utveckling av tillgänglighet, systemsäkerhet och användbarhet av tekniska produkter. Som person är du strukturerad och trivs i att jobba i team. Både din tekniska kompetens och personliga lämplighet är viktig för oss.
VAD ERBJUDER VI?
Som konsult på ALTEN har du möjlighet att arbeta med utmanande och spännande projekt hos någon av våra spännande kunder i Linköpingsregionen. Vi erbjuder dig bland annat:
Tekniska utmaningar, utvecklande möjligheter, inspirerande gemenskap och chansen att bidra till en hållbar framtid.
Coachande ledarskap.
Möjligheten att arbeta inom diverse branscher våra kunder är verksamma inom.
Personlig utbildningsbudget, för interna eller externa kurser.
FÖR ATT LYCKAS I ROLLEN SER VI ATT DU HAR FÖLJANDE ERFARENHET:
Minst kandidatexamen inom exempelvis maskinteknik, design och produktutveckling eller liknande utbildningar.
Arbetslivserfarenhet inom ILS, systemarbete, underhållsteknik eller liknande områden.
SVENSKT MEDBORGARSKAP OCH GODKÄND REGISTERKONTROLL ENLIGT FMVS RIKTLINJER ÄR ETT KRAV FÖR TJÄNSTEN.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med system- eller underhållsanalyser, t.ex. FMEA, LCC eller RAMS.
OM ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda i cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences. I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9 kontor i 9 städer - från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Välkommen in att läsa mer om oss på alten.se
För HR-relaterade frågor eller förfrågningar gällande en jobbansökan, vänligen välj kategorin "Rekrytering" under "Kontakta oss". Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alten Sverige AB
(org.nr 556420-7453)
9817976