ILS Engineer
MilDef Group AB / Logistikjobb / Sigtuna Visa alla logistikjobb i Sigtuna
2025-12-18
Är du passionerad för att arbeta med Integrerat Logistikstöd (ILS)? Har du en strukturerad och analytisk arbetsstil och är prestigelös i ditt sätt att samarbeta?
MilDef, en global ledare inom ruggade IT-lösningar, expanderar sitt team i Stockholm (Rosersberg) och söker nu engagerade ILS ingenjörer som vill vara med och forma framtidens försvarssystem.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö, där det händer mycket och där din roll kommer att utvecklas över tid.
Din nya utmaning
Som ILS-ingenjör hos oss kommer du att arbeta med att säkerställa effektivitet och hållbarhet hos framtidens försvarssystem genom hela dess livscykel. Det innebär att du kommer planera, analysera och optimera allt från underhåll och reservdelar till teknisk information och driftsäkerhet. Du kommer att samarbeta med olika verksamhetsområden, inklusive projektledning, systemsäkerhet, inköp och konstruktionsavdelning.
Vi söker både dig som har bred erfarenhet inom alla områden av ILS och dig som har en mer specialiserad kunskap inom ett eller flera av nedan ILS områden:
Planering och Ledning
Ansvara för att leda, planera och genomföra ILS arbete i tid och enligt specifikation.
Förbättra och utveckla arbetsmetoder, arbetssätt och verktyg för ILS-arbetet.
Analys och Beräkningar
Driftsäkerhetsanalyser (ARMS)
Livscykelkostnadsanalyser (LCC)
Felmodsanalys (FMECA):
Level of Repair Analysis (LORA)
Underhållsberedning och analyser runt reservdelsbehov/optimering.
Teknisk Information
Utarbeta teknisk information
Säkerställa att all teknisk dokumentation är uppdaterad och följer relevanta standarder (t.ex. ASD S1000D).
Skapa och uppdatera underhållsplaner och instruktioner
Hantering av förnödenhetsregister (GOF): Administrera och uppdatera register över förnödenheter och reservdelar.
Det här bidrar du med
Vi söker dig som har en eftergymnasial teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet och som har ett genuint intresse för teknik och systematiskt arbete. Du har viss erfarenhet av ILS-arbete och en god teknisk förståelse, liksom god IT-vana och kunskaper i Office-paketet. Du uttrycker dig väl på både svenska och engelska, i tal såväl som i skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet inom ILS eller närliggande områden, kunskap om ILS-standarder eller bakgrund inom Försvarsmakten. Som person är du analytisk, noggrann och detaljorienterad - samtidigt som du trivs med att samarbeta och bidra till teamets gemensamma mål.
Du måste vara svensk medborgare då tjänsten är säkerhetsklassad. Du talar och skriver flytande svenska och engelska samt har körkort för bil, då resor i tjänsten förekommer.
Vad vi erbjuder dig
En engagerande och utvecklande roll i ett ledande företag i en expansiv bransch.
Möjlighet att arbeta med projekt som bidrar till nationell säkerhet och försvar.
En samarbetsvillig och stöttande arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Kollektivavtal (Teknikföretagen).
Wellnessteam och friskvårdsbidrag.
Eget Gym med bastu.
Regelbundna hälsoundersökningar.
Happiness teamet ordnar med roliga och personalvårdande aktiviteter.
Arbete i helt nybyggda ändamålsenliga lokaler vid Rosersbergs pendeltågsstation.
Lär känna oss
Om du är en motiverad och erfaren ILS ingenjör som söker en spännande möjlighet att växa och göra skillnad, vill vi gärna höra från dig. Ansök idag och bli en del av vårt innovativa team på MilDef!
Läs mer om oss på MilDef.com. För mer information om tjänsten, kontakta gärna Peter Kristiansson, Head of engineering, på peter.kristiansson@mildef.com
Vi arbetar med löpande urval och därför vill vi gärna få in din skriftliga ansökan så snart som möjligt, senast 2026-01-31.
Viktig information
Vi genomför bakgrundskontroller och drogtest på alla våra kollegor innan anställning.
MilDef - WE ARMOR IT.
MilDef is a global systems integrator and full-spectrum provider specializing in rugged IT for military, government and critical infrastructure sectors. MilDef provides hardware, software, and services that shield and protect critical information streams and systems, when and where the stakes are the highest. MilDef's products are sold to more than 200 customers through companies in Sweden, Norway, Finland, Denmark, United Kingdom, Germany, Switzerland, the United States and Australia, and through partner networks in more than 40 countries. MilDef was founded in 1997 and is listed on Nasdaq Stockholm since 2021.
