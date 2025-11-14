ILS Engineer
ILS Engineer - 1-3 års erfarenhet
På uppdrag av en av våra kunder söker vi nu 2 ILS Engineers med 1-3 års erfarenhet.
Som ILS Engineer blir du en del av ett team som arbetar för att säkerställa att kundens produkter håller hög standard vad gäller driftsäkerhet, tillgänglighet och underhållsmässighet. Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Medverka i planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter kopplade till ILS-funktioner.
Stötta i att utforma och förbättra ILS-processer för nya och befintliga system.
Bidra till att produktsupport och logistikkoncept motsvarar kundens krav och mål.
Arbeta tvärfunktionellt tillsammans med olika teknikdiscipliner och supportansvariga.
Delta i arbetet med att vidareutveckla och harmonisera metoder inom ILS.Kravprofil för detta jobb
Ingenjörsexamen eller likvärdig teknisk bakgrund.
1-3 års erfarenhet från ILS, teknisk logistik, systemstöd eller liknande område.
God samarbets- och kommunikationsförmåga mellan olika tekniska roller.
Meriterande med erfarenhet av avancerade tekniska system eller projekt inom försvarsområdet.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska - både i tal och skrift.
ILS Manager - 3-7 års erfarenhet
I rollen som ILS Manager får du ett övergripande ansvar för att driva, strukturera och utveckla ILS-arbetet i kundens projekt. Du samordnar aktiviteter, säkerställer kravuppfyllelse och arbetar nära både interna resurser, externa leverantörer och andra intressenter för att skapa hållbara supportlösningar över tid.Dina arbetsuppgifter
Leda och vidareutveckla ILS-arbetet inom komplexa projektmiljöer.
Utforma och optimera processer för underhållsstöd, logistiklösningar och supportstrategier.
Säkerställa att kundens system uppfyller krav på driftsäkerhet, tillgänglighet och underhållbarhet.
Arbeta i nära samverkan med teknikteam, projektorganisation och leverantörer.
Driva förbättringsinitiativ och bidra till standardisering av ILS-metodiker och arbetssätt.Kravprofil för detta jobb
Ingenjörsutbildning eller annan relevant teknisk kompetens.
3-7 års erfarenhet av ILS, teknisk logistik eller arbete med komplexa tekniska system.
Vana av att leda och koordinera arbete över flera teknikområden.
Erfarenhet från försvars-, flyg-, tåg- eller liknande bransch är meriterande.
Utmärkta språkkunskaper i svenska och engelska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
