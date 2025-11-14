ILS Engineer

Norla AB / Elektronikjobb / Stockholm
2025-11-14


ILS Engineer - 1-3 års erfarenhet
På uppdrag av en av våra kunder söker vi nu 2 ILS Engineers med 1-3 års erfarenhet.
Som ILS Engineer blir du en del av ett team som arbetar för att säkerställa att kundens produkter håller hög standard vad gäller driftsäkerhet, tillgänglighet och underhållsmässighet.

2025-11-14
2025-11-14

Dina arbetsuppgifter
Medverka i planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter kopplade till ILS-funktioner.
Stötta i att utforma och förbättra ILS-processer för nya och befintliga system.
Bidra till att produktsupport och logistikkoncept motsvarar kundens krav och mål.
Arbeta tvärfunktionellt tillsammans med olika teknikdiscipliner och supportansvariga.
Delta i arbetet med att vidareutveckla och harmonisera metoder inom ILS.

Kravprofil för detta jobb
Ingenjörsexamen eller likvärdig teknisk bakgrund.
1-3 års erfarenhet från ILS, teknisk logistik, systemstöd eller liknande område.
God samarbets- och kommunikationsförmåga mellan olika tekniska roller.
Meriterande med erfarenhet av avancerade tekniska system eller projekt inom försvarsområdet.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska - både i tal och skrift.

ILS Manager - 3-7 års erfarenhet
I rollen som ILS Manager får du ett övergripande ansvar för att driva, strukturera och utveckla ILS-arbetet i kundens projekt. Du samordnar aktiviteter, säkerställer kravuppfyllelse och arbetar nära både interna resurser, externa leverantörer och andra intressenter för att skapa hållbara supportlösningar över tid.

Dina arbetsuppgifter
Leda och vidareutveckla ILS-arbetet inom komplexa projektmiljöer.
Utforma och optimera processer för underhållsstöd, logistiklösningar och supportstrategier.
Säkerställa att kundens system uppfyller krav på driftsäkerhet, tillgänglighet och underhållbarhet.
Arbeta i nära samverkan med teknikteam, projektorganisation och leverantörer.
Driva förbättringsinitiativ och bidra till standardisering av ILS-metodiker och arbetssätt.

Kravprofil för detta jobb
Ingenjörsutbildning eller annan relevant teknisk kompetens.
3-7 års erfarenhet av ILS, teknisk logistik eller arbete med komplexa tekniska system.
Vana av att leda och koordinera arbete över flera teknikområden.
Erfarenhet från försvars-, flyg-, tåg- eller liknande bransch är meriterande.
Utmärkta språkkunskaper i svenska och engelska.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: cv@norla.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Norla AB (org.nr 556869-7550)

Jobbnummer
9605881

