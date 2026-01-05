Illustratör inom teknisk dokumentation - Jönköping

Sway Sourcing Sweden AB / Journalistjobb / Jönköping
2026-01-05


Vill du kombinera tekniskt intresse med visuellt skapande? Nu söker vi en Technical Author med fokus på illustrationer till ett team som arbetar med Safety & Logistics Support, där tekniska publikationer är en viktig del av verksamheten.
I rollen blir du en nyckelperson i arbetet med att skapa och utveckla teknisk dokumentation och illustrationer som stöttar användare och underhåll. Du kommer samarbeta nära olika kompetenser och bidra till att information blir tydlig, korrekt och lätt att använda
Du trivs i en roll där du får ta ansvar, jobba strukturerat och där du samtidigt har många kontaktytor. Du är analytisk, kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende i din omgivning
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta

Skapa tekniska illustrationer kopplade till dokumentation och instruktioner

Bidra till tekniska publikationer inom Safety & Logistics Support

Samarbeta med experter och intressenter för att kvalitetssäkra innehåll

Arbeta med både svensk och engelsk dokumentation

Skall-krav

Examen från relevant utbildning

Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

2-4 års arbetslivserfarenhet som illustratör

Meriterande erfarenheter

Erfarenhet av illustrationer kopplat till underhålls- och reparationsinstruktioner

Erfarenhet av instruktioner för användning av mjukvara

Erfarenhet av UPTIME 4 eller likvärdiga verktyg (XML/CMS)

Meriterande utbildningar och kunskaper

Kunskap inom S1000D

Erfarenhet av Photoshop

Erfarenhet av Adobe Illustrator

Som person ser vi gärna att du

Har ett stort teknikintresse och gillar att förstå hur saker fungerar

Är driven, ansvarstagande och initiativrik

Har god samarbetsförmåga och trivs i team

Har ett strukturerat arbetssätt och öga för detaljer

Det här är ett konsultuppdrag där du får vara med och bidra i en samhällsviktig verksamhet med tydligt fokus på kvalitet och säkerhet
Plats och omfattningArbetsort: JönköpingArbetstid: Heltid 100%Period: 2026-03-01 till 2027-03-08
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Sista dag att ansöka är 2026-07-04
