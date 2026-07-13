Ikbt-Psykoterapeut
Din Psykolog Vård Sverige AB / Psykologjobb / Stockholm Visa alla psykologjobb i Stockholm
2026-07-13
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-13Om företaget
Din Psykolog är en snabbväxande digital mottagning med målet att göra behandling tillgänglig, trygg och evidensbaserad – för alla, var de än befinner sig. Tack vare våra engagerade psykoterapeuter och psykologer har vi redan hjälpt tusentals personer över hela Sverige till bättre psykisk hälsa, från Smygehuk i söder till Kiruna i norr.
Vi fortsätter att växa och söker fler legitimerade psykoterapeuter som vill arbeta hos oss och bli en del av vårt dedikerade team.
Om rollen
Din Psykolog har huvudkontoret i Stockholm men du arbetar helt på distans som IKBT-psykoterapeut hos oss och möter klienter via:
💬 Internetbaserad KBT (IKBT) med chattåterkoppling
🖥️ Videobaserade terapisamtal online
Du behandlar klienter inom primärvården med mild till måttlig psykisk ohälsa, samtidigt som du är en aktiv del av vårt professionella nätverk.
Vad vi erbjuder
🏡 Arbeta var du vill – allt sker online, med möjlighet att jobba hemifrån, från landet eller där du trivs bäst.
⏰ Flexibel arbetstid - arbeta 10-40 timmar i veckan, anpassat efter din livssituation. Perfekt för dig som vill kombinera med annat uppdrag, akademiskt arbete eller heltidsjobb.
🧠 Utbildning och kompetensutveckling inom IKBT ihop med både kollegor och chefer.
🛠️ Fokus på det kliniska arbetet – minimalt med administration tack vare smart teknik, omfattande materialbank och ett kunnigt tech-team.
🤝 Trygghet och gemenskap – du blir del av ett starkt team och får stöd från både kollegor och chefer. Din närmaste chef finns tillgänglig när du behöver råd, handledning eller bollplank.
Vem vi söker
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du:
✔️ Är legitimerad psykoterapeut med KBT-utbildning.
✔️ Har minst ett års erfarenhet av behandling.
✔️ Är folkbokförd i Sverige.
✔️ Meriterande om du kan arbeta kvällar och/eller helg.
Känns rollen som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor? Kontakta mig på jessica@dinpsykolog.se
.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mailen.
Vi ser fram emot att höra från dig! 💚 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Din Psykolog Vård Sverige AB
(org.nr 559336-8888), https://dinpsykolog.se/
116 25 STOCKHOLM Kontakt
Rekryterare
Jessica Ögren jessica@dinpsykolog.se Jobbnummer
10001754