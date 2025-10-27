Idrottspraktiken söker manuell terapeut!
Idrottspraktiken Hässleholm AB / Sjukgymnastjobb / Hässleholm Visa alla sjukgymnastjobb i Hässleholm
2025-10-27
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Idrottspraktiken Hässleholm AB i Hässleholm
Om Idrottspraktiken
Idrottspraktiken är en idrottsklinik i Norra Skåne som specialiserar sig på motions- och idrottsskador. Vi erbjuder ett helhetskoncept med träning, skadebehandling och fysiologiska tester för både idrottare och aktiva motionärer.
Vi samarbetar med flera idrottsföreningar i regionen, vilket innebär att en del av ditt arbete sker ute i föreningsmiljö. Majoriteten av arbetet utgår från vår klinik i Hässleholm.
Vill du vara med och fortsätta utveckla Idrottspraktiken till Norra Skånes bästa idrottscenter? Har du intresse för idrottsmedicin och vill arbeta med både motionärer och idrottare - då är detta tjänsten för dig!
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vikten av att vara en del i ett väl sammansvetsat team och inneha en star lag-känsla värderas högt!Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Kliniskt arbete med behandling och rehabilitering av aktiva motionärer och idrottare.
Arbeta nära idrottsföreningar i regionen.
Använda manuella behandlingstekniker samt modern utrustning (ex. laser och stötvåg).Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom: naprapati, osteopati eller kiropraktik.
Erfarenhet av manuell terapi och manuella behandlingar.
Meriterande med:
Erfarenhet av laser- och stötvågsbehandling
Kompletterande manuella behandlingstekniker
Idrottsmedicinsk erfarenhet.
Specifik idrottsmedicinsk utbildning
Vi erbjuder
En arbetsmiljö med högt i tak och möjlighet att påverka dina arbetstider.
Kontinuerlig kompetensutveckling och vidareutbildning inom relevanta områden.
En stimulerande arbetsplats med starkt fokus på idrottsmedicin.
Anställningsvillkor
Arbetsgrad: 50% med goda möjligheter till 100%
Arbetstider: Mån-fre, dags och kvällsarbete med möjlighet till helgarbete om så önskas.
Anställningsform: Provanställning 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning
Startdatum: 5/1-2026 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 30/11
Intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så fort vi har hittat rätt person.
Frågor? Kontakta Albin på: albin@idrottspraktiken.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: albin@idrottspraktiken.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan manuell terapeut". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Idrottspraktiken Hässleholm AB
(org.nr 559126-3735), https://www.idrottspraktiken.com/
Stallmästaregatan 2 (visa karta
)
281 52 HÄSSLEHOLM Kontakt
VD
Albin Pålsson albin@idrottspraktiken.com 0739869886 Jobbnummer
9576621