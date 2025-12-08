Idrottslärare vikariat vt-26, Herrestaskolan
2025-12-08
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Herrestaskolan slog upp sina portar i januari 2016 och erbjuder idag en modern och inspirerande lärmiljö för cirka 400 elever i årskurs F-6. Från och med höstterminen 2023 ingår även en anpassad grundskola i verksamheten. Skolan är belägen i hjärtat av Barkarby, vackert omgiven av grönområden och med goda kommunikationer.
Byggnaden är miljöcertifierad, uppförd i massivträ och utformad för att sätta elevernas trivsel, lärande och framtid i fokus. Vi är stolta över vår skolmiljö, som bland annat erbjuder en fullstor idrottshall, ett eget tillagningskök och en välutrustad skolgård.
Vår skola präglas av hög lärarkompetens och ett komplett elevhälsoteam, som tillsammans bidrar till en trygg och utvecklande skolmiljö. Här finns en engagerad personalgrupp som gemensamt arbetar för att varje elev ska växa och utvecklas - både kunskapsmässigt och socialt.
Vi främjar kollegialt lärande och två av våra fokusområden är läsutveckling och undervisningskvalitet.Publiceringsdatum2025-12-08ArbetsuppgifterOm tjänsten
Vi söker en engagerad och positiv vikarie i idrott för årskurs 2-6. Du kommer att planera, genomföra och utvärdera lektioner som främjar rörelseglädje, samarbete och motorisk utveckling hos eleverna.
Vi söker dig som är:
Engagerad och inspirerande
Flexibel och lösningsorienterad
Trygg i ledarrollen
Pedagogisk och tydlig i kommunikation
Kan skapa en trygg och stimulerande miljö för eleverna
Samarbetsvillig och positiv

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har lärarlegitimation eller likvärdig erfarenhet/utbildning inom idrott.
Förtrogen med Läroplanen för grundskolan (Lgr22)
Meriterande:
Erfarenhet av betygsättning
Erfarenhet av simundervisning/simskola
Erfarenhet av undervisning av elever inom anpassad grundskola
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Ersättning
