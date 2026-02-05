Idrottslärare åk 3-9
Åre Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Åre Visa alla grundskollärarjobb i Åre
2026-02-05
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åre Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Åre
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Hallens kyrkskola är en F-9 skola med 135 elever där stämningen är god mellan elever och personal. Vår skola ligger med utsikt över Storsjön. Vi har tillgång till inomhusbad, en liten sporthall, fin natur med skridskois och längd- och motionsspår i närheten och vi har bara 2 mil till Bydalsfjällen. Hallen ligger mellan Åre och Östersund, över isvägen/med bilfärja är det 4 mil till Östersund och till Åre är det 6 mil.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som lärare ska du tillsammans med arbetslaget arbeta för kvalitén i det pedagogiska arbetet och delta i utvecklingsarbete tillsammans med övriga lärare. I arbetet ingår ett helhetsansvar för elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du tar ansvar för att systematiskt dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas lärande.
I arbetet ingår, förutom sedvanliga uppgifter så som planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av undervisning och måluppfyllelse, även regelbunden kontakt med vårdnadshavare och elever för återkoppling av bland annat kunskapsutveckling och elevens sociala förmåga och sammanhang.
Goda resultat, hög kompetens finns bland personalen och höga förväntningar på verksamheten kännetecknar vår skola.Kvalifikationer
* Vi söker dig som är legitimerad lärare för årskurs 3-9 med ämnesbehörighet i idrott.
* Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av undervisning i ämnet.
Som person ser vi att du är initiativtagande, har en stor personlig mognad och god samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor samt har ansvarskänsla för undervisningen. Du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines.
Du behöver vara flexibel, kreativ och ha ett stort professionellt tålamod. Du har en stabil och trygg personlighet och har ett lågaffektivt bemötande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Utdrag från belastningsregistret ska uppvisas innan anställningen påbörjas. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303030". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åre kommun
(org.nr 212000-2494) Arbetsplats
Åre Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Ida Asp ida.asp@are.se Jobbnummer
9725228