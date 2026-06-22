Idrottsinstruktör handboll
Linköpings kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Linköping Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Linköping
2026-06-22
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Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
60 % av tjänsten är idrottsinstruktör i handboll. De andra 40 % kommer att innehålla andra uppgifter på skolan så som korttidsvikariat eller arbete i vårt uppehållsrum. Du kommer att ansvara för handbollsträningar inom skolans profilverksamhet för högstadiet.
I din roll som idrottsinstruktör träffar du de olika klasserna 2 gånger i veckan. En av träningarna sker i hall, med boll och en är på gym (ej för sjuor). Träningen anpassas individuellt för maximal utveckling i sporten. Det är också viktigt med de mjuka värdena i lagsport där kamratskap och laganda tränas och utvecklas på ett positivt sätt, instruera och coacha elever i handboll utifrån deras individuella förutsättningar samt skapa en trygg och stimulerande lärmiljö som främjar både idrottslig prestation och god kamratskap. Du kommer att delta i planering av idrottsrelaterade aktiviteter och eventuella schemabrytande dagar. Det är också viktigt att du bidrar till skolans förebyggande och främjande arbete för en god elevhälsa och studiero.
Din arbetsplats
Ånestadsskolan ligger nära centrala delarna av Linköping och har två skolenheter, F-6 och 7-9. Varje enhet har rektor och biträdande rektor. Denna tjänst är placerad på enheten 7-9 som har ca 270 elever och 45 medarbetare. Hit kommer elever från olika delar av Linköpings kommun. Vi har en inspirerande utemiljö med närhet till natur.
Träningen genomförs dels i Ånestadhallen, som ligger intill skolan och dels i Kungsbergshallen som ligger ca 20 min från skolan med cykel.
Hos oss är elevens bästa alltid i fokus och vi jobbar aktivt med trygghet och studiero. Vår verksamhet präglas av engagemang, kreativitet, dynamik och glädje. Vår personal utvecklar ständigt verksamhetens arbetsmetoder för att nå en högre måluppfyllelse för alla elever. Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga och bli bekräftade i sitt lärande.
Du som söker
Du är en engagerad ledare som brinner för att kombinera idrottslig utveckling med pedagogiskt ledarskap, har en stark förankring i handbollsvärlden och ett genuint intresse för ungdomars utveckling. Du har en tränar-/ledarutbildning inom handboll eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Du ska även ha tidigare erfarenhet av att ha tränat ungdomar i åldrarna 13-16 år.
Som idrottsinstruktör är du en god förebild, du är trygg i dig själv och har god självinsikt. Du har förmågan att anpassa din träning till eleverna och låter dem vara delaktiga på rimlig nivå. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-08-17
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 60-100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17445
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
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Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
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581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Rektor åk 7-9
Therese Andersson therese.b.andersson@utb.linkoping.se +4613262682 Jobbnummer
9973863