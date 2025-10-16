Idrottsarbetare till enhet Öster
2025-10-16
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och
syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och
aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom
våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar.
Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar.
Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs
Stad hittar du på http://www.goteborg.sePubliceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Brinner du för idrott och trivs med att arbeta utomhus, där varje dag bjuder på variation och meningsfulla uppgifter? Då är det dig vi söker!
Som Idrottsarbetare hos oss är du navet i driften som ser till att tusentals göteborgare kan utöva sin sport på välskötta och säkra anläggningar. På enheten Öster blir du en del av ett dedikerat team på cirka 19 kollegor som tillsammans tar ansvar för några av stadens viktigaste idrottsmiljöer. Du säkerställer att våra idrottsplatser alltid är i toppskick oavsett om det handlar om att preparera isen, sköta konstgräset eller se till att renhållningen är exemplarisk.
Du kommer att ansvara för drift, skötsel och underhåll av våra anläggningar, gräsytor och bollplaner i östra Göteborg. Det innebär bland annat skötsel av naturgräs- och konstgräsplaner i form av klippning, linjering, gödsling, dressning, samt luftning. I tjänsten ingår det även arbete på Kvibergs Park, is- och sporthallen, med arbetsuppgifter så som skötsel av isen, ismaskinskörning, samt vaktmästeriuppgifter runt om på hela arenan.
Till din hjälp använder du de fordon och maskiner som krävs för de olika arbetsmomenten, samt ansvarar för underhåll av maskinerna och utför lättare reparationer.
Arbetstiden för tjänsten är varierande där du kommer arbeta var 6:e helg och var 6:e vecka kväll, för att möta idrottslivets behov. Som idrottsarbetare hos oss är ensamarbete vanligt förekommande, men vi ser gärna att du är en lagspelare då vi är ett team där vi utbyter kunskap och lär av varandra. Vi tar ansvar för egna och gemensamma arbetsuppgifter.
Vi ser gärna att du har ett hjärta som klappar för föreningslivet och idrott, då det kommer att ge dig en extra dimension i att förstå och möta våra besökares och föreningars behov. Kom och bli ansiktet utåt för Göteborgs välskötta idrottsytor!Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning. Du har maskinvana eller motsvarande hantverkarkompetens, då en del av arbetet består av underhåll av maskiner och lättare reparationsarbete. B-körkort är ett krav för att framföra nödvändiga fordon. Vidare har du god datorvan, samt kan uttrycka dig väl på svenska både i tal och skrift. Det är meriterande om du tidigare har arbetat på idrottsanläggningar exempelvis med konstgräsplaner, gräsplaner, is, sporthall eller annan liknande verksamhet. Erfarenhet av lokalvård är även meriterande. Har du C- eller E-körkort är det meriterande, samt erfarenhet och rätt att framföra fordon och maskiner som till exempel jordbrukstraktorer, hjullastare (truckkort C2), cylinder- och rotorklippare, motorsåg och röjsåg.
Till denna tjänst lägger vi stor vikt vid dina personliga kompetenser. Som person är du drivande och tar initiativ och ser till att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar själv eller tillsammans med andra. Vi förutsätter därför att din samarbetsförmåga är god. I rollen krävs att du är strukturerad och ordningsam, genom att du bland annat använder tiden effektivt och arbetar systematiskt. Vi ser att du är kreativ och gärna bidrar med nya idéer och perspektiv för att utveckla rutiner och arbetssätt. Du har en god serviceanda gentemot våra besökare.
Vi vill att idrott & förening ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn ålder- och könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet och öka kvalitén. Målet är att detta ska återspeglas på alla våra arbetsplatser.
ÖVRIGT
Vårt arbete med urval och intervjuer kan komma att påbörjas redan före sista ansökningsdatum så skicka in din ansökan redan idag!
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Eftersom tjänsten innebär regelbunden kontakt med barn och ungdomar kommer rekryterande chef begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret om du skulle bli aktuell för en anställning. Utdraget får inte vara äldre än ett år när det uppvisas. Via följande länk kan du beställa utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284308". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stad , Idrotts- och föreningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Björn Ahlman bjorn.ahlman@ioff.goteborg.se 031-368 21 14 Jobbnummer
9559192