Idécoach och eventansvarig till Regional transformation
2026-03-31
Tycker du om att möta människor, utveckla idéer och skapa sammanhang där innovation kan ta fart? Är du en strukturerad person som trivs med att planera och genomföra event - från idé till genomförande? Nu söker vi en idécoach och eventansvarig för ett vikariat under föräldraledighet.
Om oss Enheten Regional transformation på RISE arbetar nära företag och organisationer. Verksamheten tar sin utgångspunkt i områdena innovation, digitalisering och hållbarhet. Vi arbetar aktivt med omvärldsbevakning, vi skapar och sprider ny kunskap och koncept som utmanar till och driver på omställning.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med engagerade kollegor som har liknande eller kompletterande kompetenser för att möta vår tids samhällsutmaningar. Du kommer arbeta i en grupp som brinner för att utmana och utveckla idéer, företag och organisationer till omställning - för en hållbar lokal och regional tillväxt i en global värld.
I vår grupp är vi intresserade av varandra och diskuterar vad vi gör och hur vi gör det tillsammans. Du kommer till ett team som är övertygade om att inkludering och mångfald bidrar till innovativa möjligheter.
Om rollen Som idécoach och eventansvarig är du en nyckelperson i vårt arbete med att skapa mötesplatser och processer som hjälper företag, organisationer och individer att ta nästa steg i sin omställnings- och innovationsresa. Du växlar mellan att coacha idébärare och att planera, genomföra och följa upp aktiviteter och event - exempelvis workshops, inspirationsföreläsningar och nätverksträffar.
I vardagen samarbetar du tätt med teamet i Hudiksvall och med kollegor i andra delar av RISE för att forma innehåll, hitta relevanta talare och partners, säkerställa god deltagarupplevelse och omsätta lärdomar till nästa aktivitet.
I rollen som idécoach och eventansvarig på enheten Regional transformation rapporterar du till enhetschef. Tjänsten är ett vikariat under föräldraledighet (tidsperiod enligt överenskommelse). Resor förekommer framför allt i Gävleborg men även i övriga landet. Du har möjlighet att välja mellan att arbeta på kontoret i Hudiksvall dagligen eller i hybridform där du arbetar ett par dagar i veckan hemifrån.
Vem är du? Vi söker dig som trivs i en utåtriktad roll där du bygger relationer, får människor att mötas och kan omsätta behov till välplanerade aktiviteter och event. Du är trygg i att leda grupper och samtal, och du tar ansvar för helheten - från inbjudan och praktik till genomförande och uppföljning. Du gillar att testa nytt, fånga upp lärdomar och ständigt förbättra hur vi skapar värde för våra målgrupper.Publiceringsdatum2026-03-31Kvalifikationer
Utbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom event, kommunikation, projektledning eller innovationsstöd
Erfarenhet av att skapa inflöde av, och coacha, idéägare samt facilitera och skapa framåtrörelse i idéer och utvecklingsinitiativ
Erfarenhet av att planera och genomföra aktiviteter med många intressenter
Förmåga att driva flera processer parallellt med både struktur och kreativitet
God kommunikativ förmåga i svenska, både muntligt och skriftligtDina personliga egenskaper
Nyfiken och lyhörd
Förmåga att skapa förtroende i mötet med andra
Självgående och trivs med att driva dina ansvarsområden framåt
Är vi rätt för varandra?
Inom RISE gillar vi olikheter, och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans kan utmana gränser och utveckla ny kunskap och nya färdigheter för framtiden. Vi kan inte lova dig ett lätt jobb, men vad vi kan lova är en spännande resa där vi tillsammans med engagerade och talangfulla kollegor kommer att bidra till en hållbar framtid och att ligga i framkant i den globala konkurrensen. Vill du vara med?
Välkommen med din ansökan!
Låter detta spännande och du vill veta mer så är du välkommen att kontakta Mattias Öhr, enhetschef Regional Transformation på mattias.ohr@ri.se
. Sista ansökningsdag är den 13:e april. Urval och intervjuer sker löpande under och efter ansökningsperioden. Sök utan personligt brev.
Våra fackliga representanter är Ingemar Petermann, SACO 010 228 41 22 och Linda Ikatti, Unionen, 010-5165161. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7427141-1922034". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rise Research Institutes Of Sweden AB
