IAM-specialist
Göteborg Energi AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-09-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborg Energi AB i Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
Har du operativ erfarenhet inom IAM (Identitet och Åtkomst) och vill arbeta dedikerat i en specialist-roll? Nu utökar vi vårt team med en IAM specialist och söker dig som vill bidra med din kompetens i en samhällsbärande verksamhet.
Vi på Göteborg Energi ligger i framkant när det gäller IT- och informationssäkerhet och är inne i en händelserik transformationsresa. Läs mer om tjänsten här!
Din uppgift
Som IAM-specialist ansvarar du för införande, förvaltning och utveckling av identitet- och åtkomsträttigheter för att skydda våra viktiga digitala tillgångar. Du arbetar i en roll med hög operativ nivå, där du både är rådgivare och utförare vilket betyder att du kan driva faktisk förändring. Utöver ditt primära fokusområde inom Identity Governance & Administration (IGA) arbetar du också nära dina kollegor med andra uppgifter och projekt som ligger inom avdelningens ansvarsområde. Exempelvis; kravställning, klassning, arkitektur, riskhantering och incidenthantering.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Implementera, förvalta och vidareutveckla IAM-system (primärt Omada-plattformen)
- Omvandla verksamhetskrav till praktiska processer och flöden
- Säkerställa att identitet- och åtkomsträttigheter hanteras korrekt
- Som specialist: bidra till uppföljning, utvärdering, omvärldsbevakning och utveckling inom IAM-området
- Integrera IAM-lösningar med andra applikationer och system
Här får du möjlighet att växa in i rollen som specialist, men vi är även intresserad av att ta vidare dialog med dig som har en mer senior profil och redan arbetar som specialist idag. Tjänsten är en tillsvidareanställning och är placerad i centrala Göteborg på Johan Willins gata 3.
Ditt team
Du blir en del av avdelningen Informationssäkerhet & Informationsstyrning som består av 10+ medarbetare med expertis inom IAM, Informations- och IT-säkerhet, Risk- och kontinuitet, IT-säkerhetsarkitektur och Incidenthantering. Det är ett team med högt engagemang och stark samarbetsvilja som har mandat att driva sitt eget arbete framåt. Här får du också en närvarande chef som ger dig frihet under ansvar och stöd i din utveckling.
Din kompetens
Detta är en passande roll för dig som är tekniskt nyfiken, engagerad och utvecklingsinriktad inom området för IT-säkerhet och IAM. Som person ser vi att du är ansvarstagande, driven och har en god förståelse för hur identitet- och åtkomstfrågor är kopplat till verksamhetens krav, regelefterlevnad och tillit i stort. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team samt uppskattar att vara en del av ett sammanhang där man hjälps åt.
Krav för rollen:
- Minst 3 års erfarenhet från systemnära arbete inom IT- och Informationssäkerhet
- Varav minst 1 års erfarenhet av operativt arbete inom IAM-system
- Relevant eftergymnasial utbildning, alternativt en likvärdig arbetslivserfarenhet inom området
- Behärskar svenska och engelska i tal och skrift samt innehar svenskt medborgarskap
Meriterande erfarenheter:
- Erfarenhet av IGA eller PAM-verktyg (Omada Identity och/eller CyberArk)
- Katalogtjänster (AD Active Directory, Entra ID, LDAP)
- Hantering av PKI (certifikathantering, livscykelhantering och integration av PKI-lösningar)
- Autentiserings- och auktorisationsmetoder/protokoll (SAML, OIDC, SCIM, RBAC, ABAC),
- Kunskap och erfarenhet kring relevanta regelverk och standarder (NIS2, ISO 27001,CIS, NIST, MITRe)
Varför Göteborg Energi?
Göteborg Energi är en del av stadens kritiska infrastruktur och är kraften i omställningen av Västsverige. Tillsammans arbetar vi för regionens utveckling, stärker stadens konkurrenskraft och säkrar göteborgarnas energileveranser. Vi ägs av Göteborgs Stad, vilket innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. I denna roll blir du en del av:
- En organisation som satsar stort på IT- och informationssäkerhet och befinner sig i en spännande transformationsresa
- Ett prestigelöst och samarbetsinriktat lag där kunskap delas och utveckling uppmuntras
Vi arbetar utifrån ett hybridupplägg och har även andra förmåner som stödjer ett hållbart arbetsliv.
Låter detta intressant?
I denna rekrytering samarbetar vi med Experis. Har du frågor om tjänsten eller bara vill veta mer - kontakta rekryterare Jenny Lilja på jenny.lilja@se.experis.com
. Vi arbetar med löpande urval, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att visa ditt intresse! Det kan kommas att utföras en säkerhetsprövning under processens gång.
Läs mer om oss och vårt erbjudande på https://www.goteborgenergi.se/om-oss/jobba-med-oss
Har du erfarenhet av operativt arbete med IAM system (IGA/PAM) och vill ha en viktig roll hos Göteborg Energi där du får utveckla vår identitets- och åtkomsthantering i praktiken? Vi satsar stort inom IT-säkerhetsområdet och hos oss kommer du att få de bästa förutsättningarna för framgång.
Göteborg Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår arbetsplats
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål - ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!
Som anställd hos oss kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på https://www.goteborgenergi.se/om-oss/jobba-med-oss
.
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/201". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborg Energi AB
(org.nr 556362-6794) Arbetsplats
Utveckling och Digitalisering Kontakt
Peter Stiernstedt 0709799171 Jobbnummer
9517650