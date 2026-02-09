Hyresadministratör
2026-02-09
Hyresadministratör
Bli vår nästa hyresadministratör för kommersiella lokaler i Malmö och gör skillnad för både fastigheter och människor.
Vill du arbeta nära affären i en roll där struktur, siffror och service går hand i hand? Har du erfarenhet av fastighetsförvaltning eller hyresadministration och trivs med ansvar, samarbete och många kontaktytor? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Som hyresadministratör inom kommersiella lokaler är du en nyckelperson i vårt förvaltningsteam. Du säkerställer att hyresadministration, system och att våra ekonomiska flöden fungerar smidigt och att våra hyresgäster får ett professionellt bemötande.
Tillsammans med förvaltare och driftorganisation bidrar du till välfungerande relationer och en effektiv, ekonomisk hållbar fastighetsförvaltning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbeta med hyresadministration och säkerställa att korrekt information registreras i våra
Vitecsystem avseende hyres-, drift-, skötsel- och underhållsavtal
Hantering och kontering av leverantör- och kundfakturor
Följa upp hyresinbetalningar och hantera krav
Vara länken mellan förvaltning och ekonomi
Ansvarar för fakturaunderlag och avräkningar, samt hantera vidarefakturering av kostnader såsom drift och serviceavtal m.m.
Medverka i budget-, prognos- och bokslutsarbete tillsammans med förvaltare
Upprätta och administrera fastighetsdeklarationer samt hantera statistikinsamling till myndigheter
Hantera uthyrning och administration av parkeringsplatser
Hyresgästkontakt och avlastning för förvaltare såsom information kring avtal, lokaler, möjligheter och begränsningar vid avflytt m.m.
Administrativ handläggning vid in- och utflyttning, uppsägningar och konkurser
Vi söker dig som
Är strukturerad, analytisk och har ett tydligt servicefokus. Du trivs med siffror, detaljer och administrativa processer samtidigt som du är nyfiken och lösningsorienterad i kontakten med andra.
Har goda ekonomiska kunskaper och förståelse för ekonomiska flöden
Har mycket god administrativ förmåga och systemvana
Har minst 1 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom fastighetsförvaltning eller hyresadministration. Erfarenhet av Vitec är meriteterande.
Vi erbjuder
En arbetsplats där engagemang, glädje och teamwork skapar en stark gemenskap.
Du kommer till ett härligt team där du får möjlighet att påverka, utvecklas och bidra med din kompetens i samarbete med både förvaltning och ekonomi. Tillsammans skapar vi långsiktigt hållbara kundrelationer och en välfungerande kommersiell fastighetsförvaltning.
Vi erbjuder dig:
Ett självständigt och varierat arbete i en kundnära organisation
Tryggheten i ett etablerat, privatägt fastighetsbolag
Korta beslutsväg, stort inflytande och möjlighet att påverka
En heltidstjänst på dagtid med stor variation i vardagen
Goda möjligheter till utveckling både i rollen och inom bolaget
Om Svenska Hus
SVENSKA HUS är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag och bedriver verksamhet i landets tre storstadsregioner. Vi förvärvar, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella lokaler i egen regi. Vårt kundfokus är starkt och vi förenar långsiktiga affärsmässiga strategier med ett tydligt hållbarhetstänk. Hyresvärdet uppgår till ca 800 Mkr och fastighetsbeståndets marknadsvärde uppskattas till cirka 10,7 Mdkr. Svenska Hus har 58 medarbetare, huvudkontoret ligger i Göteborg och bolaget är en del av koncernen Gullringsbo Egendomar. Mer information om Svenska Hus finns på svenskahus.se
Hos oss får du en arbetsplats där din insats verkligen gör skillnad varje dag.
Ansök idag!
Har du frågor om tjänsten? Kontakta vår Regionchef Anna Hurtig 0725 44 63 17.
Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med att ansöka.
Välkommen till Svenska Hus - vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556659-7703)
Kungsgatan 6 (visa karta
)
211 49 MALMÖ Arbetsplats
Svenska Hus AB Jobbnummer
9732732