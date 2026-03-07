Hyra behandlingsrum i centrala Halmstad
Macreo AB / Hälsojobb / Halmstad Visa alla hälsojobb i Halmstad
2026-03-07
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Macreo AB i Halmstad
Nu har vi ett behandlingsrum ledigt och söker en ny kollega
Vi söker dig som är egen företagare inom skönhet, hälsa eller välbefinnande, brinner för ditt hantverk och mötet med människor.
Creo är oasen mitt i city. Så centralt det kan bli men ändå i lugnet på andra våningen.
En harmonisk miljö där allt upplevs närvarande och personligt. Vi ser varje kund med våra amitiösa och proffsiga ögon.
Marockansk inredningsbutik kombinerat med frisör och välbefinnande. Tillsammans skapar vi ett ställe där folk vill stanna.
Söker du Halmstads skönaste arbetsplats?
Skicka din ansökan till: info@creohalmstad.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: info@creohalmstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Macreo AB
(org.nr 559417-5753), https://www.creohalmstad.se/
Storgatan 20 (visa karta
)
302 43 HALMSTAD Kontakt
Salongsägare
Mikaela Andersson Hajjaj info@creohalmstad.se 0761050635 Jobbnummer
9783264