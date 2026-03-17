Hydrualikmontör
Vi söker nu en hydrualikmontör till en av våra kunder i Falkenberg. Vi ser gärna att du bor i närregionen då tjänsten är tänkt att gå över i anställning hos kund efter inhyrningsperioden.
Arbetet som kommer att utföras är installation och montage av hydrauliska system och komponenter enligt ritning och specifikationer. Du kommer att felsöka och reparera hydrauliska system på tyngre fordon utefter tekniska ritningar.
Som person är du lösningsorienterad och har ett brinnande intresse av att meka.
Önskad starttid: omgående
Arbetstider: dagtidProfilKvalifikationer
• Tidigare kunskaper av hydraulik
• Erfarenhet av tyngre fordon
• Verktygsvana
• Mekaniskt intresse
• EL kunskaper
• Ritningsläsning
• Svets kunskaper (meriterande)
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20686". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Melisa Mesinovic melisa.mesinovic@ikett.com Jobbnummer
9801606