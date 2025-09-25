Huvudplanerare till Saab Aeronautics
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Du blir en del av Fighter Production inom Saabs affärsområde Aeronautics, och mer specifikt området Production Management Office som ansvarar för produktionens behov av kalkylering, kundorderhantering samt strategiskt, taktiskt och operativ planering för tillverkade artiklar. Arbetsuppgifter
I rollen som huvudplanerare har du en central funktion i planeringsprocessen. Du ansvarar för att utifrån fastställd masterplan och operativa mål upprätta ett optimalt produktionsprogram. Du har dessutom ansvar för att korrekt produktionsprogram är implementerat och tillgängligt i affärssystemet. En viktig uppgift för huvudplaneringen är att snabbt och enkelt kunna genomföra analyser utifrån möjliga scenarion med hänsyn till resurs- och beläggningsläge, där även den ekonomiska konsekvensen redovisas.
I den här rollen samarbetar du brett med kollegor på olika nivåer inom Aeronautics. Du varierar kontinuerligt arbete med förbättringsaktiviteter och verksamhetsutveckling. Du har möjlighet och förväntas bidra till att hålla åtagande och ständigt förbättra att nå nya målbilder och krav. En viktig del av ditt uppdrag är att kunna kommunicera komplicerade tidsplaner och beslutsunderlag på såväl operatörsnivå som till ledningsfunktioner. Som huvudplanerare kommer du in i en grupp som präglas av öppenhet och samarbete. Du är i en roll där du har stor möjlighet att påverka och förändra på ett strategiskt plan. Profil
Vi söker dig som har:
Högskole-/universitetsexamen inom ex. logistik, teknik eller ekonomi
Flera års arbetslivserfarenhet inom planering och/eller logistik
Erfarenhet av att arbeta i affärssystem, gärna IFS
Mycket goda kunskaper i Officepaketet
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift
Som person är du handlingskraftig, målinriktad och har ett problemlösande förhållningssätt. Du trivs med att samarbeta med andra och är lyhörd, samtidigt som du har förmågan att självständigt driva dina frågor framåt. Du har en god kommunikativ förmåga och känner dig bekväm med att hålla föredrag i olika sammanhang. Det är meriterande om du jobbat med projektledning sedan tidigare.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
