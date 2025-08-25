Huvudadministratör
2025-08-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Danderyd
, Täby
, Nacka
IntegreLär är en växande utbildningsanordnare inom vuxenutbildning. Hos oss är elevens behov alltid i centrum och vi har ett engagerat team av lärare, studievägledare, administratörer och specialpedagoger som tillsammans skapar en trygg och professionell utbildningsmiljö.Dina arbetsuppgifter
Som huvudadministratör har du en central roll i vår organisation. Du ansvarar för att:
Säkerställa att elever skrivs in korrekt i vårt system Alvis utifrån deras studieplaner.
Koordinera administratörer och studievägledare som arbetar på våra olika enheter.
Kvalitetssäkra den administrativa processen från inskrivning till avslutade studier.
Utveckla och förbättra rutiner för en enhetlig och effektiv administration.
Placering
Du kommer i första hand att arbeta på vår enhet i Kista, men det ingår även att vid behov vara på plats på våra enheter i Nacka och Huddinge.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Gedigen erfarenhet av att arbeta i Alvis.
Erfarenhet av administration inom vuxenutbildning och förståelse för verksamheten.
Mycket god organisationsförmåga och erfarenhet av koordinerande arbete.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
God kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av kvalitetsarbete inom skola eller vuxenutbildning.
Erfarenhet av att leda eller samordna administratörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: annapersson@integrelar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vikarielänken AB
Torshamnsgatan 39
164 40 KISTA
Arbetsplats
IntegreLär Vuxenutbildning Jobbnummer
