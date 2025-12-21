Husvikarie
Kunskapsskolan I Sverige AB / Skolassistentjobb / Örebro Visa alla skolassistentjobb i Örebro
2025-12-21
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kunskapsskolan I Sverige AB i Örebro
, Nacka
, Katrineholm
, Motala
, Västerås
eller i hela Sverige
Kunskapsskolan i Sverige, där även Kunskapsgymnasiet ingår, startade sina första skolor år 2000 och har idag 29 grundskolor och sex gymnasier med 1 350 medarbetare och 14 400 elever. Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan lärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsskolan Örebro är en grundskola för årskurs 6-9 och har idag cirka 410 elever. Skolan startade 2010 och ligger naturskönt belägen, med nära till bra kommunikationer vid Örebro Universitet. På vår skola har vi nöjda elever som trivs och har höga studieresultat.
Vi söker nu en husvikarie till vårt medarbetarteam under våren 2026.
Som husvikarie blir du en viktig del av vår medarbetargrupp, och hjälper till att leda lektioner vid frånvaro av lärare.
För mer info - Kontakta någon av oss från skolledningen:
Rektor Fredrik Retelius på fredrik.retelius@kunskapsskolan.se
eller 0733116902.
Bitr. Rektor Kajsa Andersson på kajsa.andersson@kunskapsskolan.se
eller 0733105853
Tjänstens utformning
Tjänsten är en visstidsanställning under vårterminen 2026 på 50-100%.
Tilträde enligt överenskommelse.
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via länken nedan senast den 25 januari 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta rektor Fredrik Retelius på fredrik.retelius@kunskapsskolan.se
eller via telefon 0733116902, eller bitr rektor Kajsa Andersson på kajsa.andersson@kunskapsskolan.se
eller via telefon 0733105853.
Mer information om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida, kunskapsskolan.se / kunskapsgymnasiet.se
Säljare av rekryteringstjänster gör sig icke besvär. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kunskapsskolan i Sverige AB
(org.nr 556566-1815) Arbetsplats
Kunskapsskolan Jobbnummer
9658417