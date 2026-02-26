Husvärd/ Lokalvårdare
2026-02-26
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vi på FRA söker nu en lokalvårdare till vårt husvärdsteam. Vi tycker att det är viktigt vem du är som person och ser att du kan arbeta både självständigt och i grupp. Är du den vi söker kan vi erbjuda en arbetsplats med frihet under ansvar och möjlighet att skapa balans mellan arbete och fritid. På FRA arbetar vi med unika uppgifter - för Sveriges säkerhet och integritet.
Ditt uppdrag
I rollen som lokalvårdare hos FRA ingår du i ett team med flera lokalvårdskollegor och hör du till avdelningen för verksamhetsstöd. Ditt team är en del av Servicekontoret vilket omfattas av fyra enheter: Internservice, Lokalvård, Informationsförvaltning och Restaurang. Kontorets ansvar är service till hela myndigheten inom en flera olika områden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är lokalvård i olika kontorsmiljöer där kvalitet och service är viktigt.
Arbetstiderna är under dagtid, måndag till fredag under helgfria vardagar. Hos oss har du möjlighet till flexibla arbetstider där vi tror på att frihet under ansvar, gott samarbete och flexibilitet bidrar till välmående personal och en god balans mellan arbete och fritid.
Du är
Vi bryr oss mycket om vem du är som person och tror att du som har dessa egenskaper kommer trivas bra hos oss.
Serviceinriktad - Du tycker om att hjälpa andra och vill göra det lilla extra.
Självgående - Du trivs att arbeta både själv och i grupp. Du tycker det är viktigt att ta ansvar för dina arbetsuppgifter.
Kvalitetsmedveten - Du är duktig på att hålla tider, ser detaljer och vill göra ditt bästa för ett skinande resultat.
Flexibel - Du kan anpassa dig till olika situationer och ser möjligheter i förändring.
Du kan
För att trivas och vara den vi söker för tjänsten ser vi att du:
Har goda kunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift
Har grundläggande datorkunskaper
Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av:
Lokalvård eller liknande arbete som arbetsgivaren anser relevant
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC, vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se.
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min med buss från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-03-15.
Referensnummer 2025FRA2668-2 .
Referensnummer 2025FRA2668-2 .
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb.
Försvarets Radioanstalt
FRA
