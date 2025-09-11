Hushållsnära tjänster 50%
HEMkvalité i Sverige AB / Städarjobb / Motala Visa alla städarjobb i Motala
2025-09-11
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HEMkvalité i Sverige AB i Motala
Nu söker jag dig som vill vara med och utveckla likväl HEMkvalitè som HEMassistansen.
Denna medarbetare ser jag som noggrann, flexibel, öga för detaljer och en bra människokännare. Vi värdesätter din ödmjuka personlighet och din längtar efter att vara del av något växande.
Det är viktigt att du kan svenska språket för att kunna kommunicera både med andra medarbetare och kunder på ett sätt så att ni förstår varandra bra utan missförstånd.
Körkort är ett krav!!
• Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Att åka ut till kunder och utföra hushållsnära tjänster hos privatpersoner i form av städning, inköp, renbäddning och personliga tjänster som kan innefatta promenad, fika, lite tillsyn.
Vi utför även företagsstäd. Detta är också något som ligger i din arbetsbeskrivning.
Vi finns här för våra kunder och stöttar upp i det dom behöver hjälp med, därav din starka människokännedom då arbetsuppgifterna kan komma att ändras från gång till gång.
•
Denna tjänst startar på ca 50% på timme men kan komma att utöka.
Meriterande är om du arbetat med städ och äldre tidigare.
•
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: kontakt@hemkvalite.se Arbetsgivare HEMkvalité i Sverige AB
(org.nr 559366-9301), http://www.hemkvalite.se
Östermalmsgatan 102 (visa karta
)
591 60 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9505098