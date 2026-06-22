Sjuksköterska, Natt, Till Vuxenpsykiatriavdelning 1 Psykos, Piva I Lund
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-06-22
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Lund
, Staffanstorp
, Burlöv
, Malmö
, Eslöv
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Välkommen till oss på Vuxenpsykiatriavdelning 1 psykos - psykiatrisk intensivvård (PIVA)! Oavsett om du är nyexaminerad eller har erfarenhet som sjuksköterska så är du varmt välkommen hit. Vi är en etablerad avdelning med en sammansvetsad personalgrupp med många olika kompetenser.
På avdelning 1 har vi 13 vårdplatser där vårt främsta uppdrag är att vårda personer med psykossjukdom. Till avdelningen hör även en PIVA-avdelning med tre vårdplatser. Här vårdar vi personer, oberoende av psykiatrisk diagnos, som är i behov av en mer stimulifattig miljö. Arbetet på avdelning 1/PIVA ger dig möjlighet att följa och vara en betydelsefull del i de svårast sjuka patienternas vårdförlopp från att de insjuknar till återhämtning och så småningom utskrivning.
På avdelningen är vi ett stort team som arbetar tillsammans. Vi är alltid minst två sjuksköterskor dagtid samt en teamledare som kan stötta upp när det behövs. Vi har även administrativ undersköterska under varje pass som hjälper till med ordningen och strukturen under arbetspassen. Utöver sjuksköterskor, undersköterskor och teamledare ingår även läkare, kurator, psykolog, sekreterare, enhetschef, arbetsterapeut och fysioterapeut i vårt team.
Vi har en hög grundbemanning under samtliga arbetspass och har tillsammans utformat ett schema som främjar återhämtning och trivsel.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en sjuksköterska till vårt team på natten!
Avdelningarna som tjänsten kopplas till är avdelning 1/ psykiatrisk intensivvårdsavdelning (PIVA). Avdelning 1 har 13 vårdplatser och en PIVA-enhet där det finns 3 vårdplatser. På PIVA vårdas patienter som oberoende av diagnos som kräver förstärkt tillsyn och övervakning samt en stimulusfattig vårdmiljö.
Dina arbetsuppgifter innefattar såväl somatiska som psykiatriska sjuksköterskeuppgifter förekommande på en vårdavdelning. Här leder du uppdraget i nära samarbete med dina kollegor. Andra arbetsuppgifter som ingår i ditt arbete är kontroll av hälsotillstånd, bedömning av omvårdnadsbehov och stödsamtal. Rådgivning, läkemedelshantering och dokumentation är också andra arbetsuppgifter som ingår i ditt arbete.
Vi håller kontinuerligt internutbildningar för att höja vår kompetensnivå och därmed effektivisera vårdarbetet. Ett gott arbetsklimat är självklart mycket viktigt, därför står kamratskap, humor och rak kommunikation högt på listan. Förutom en trevlig och spännande arbetsplats erbjuder vi introduktion och bredvidgång anpassat till dina kunskaper och tidigare erfarenheter.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala av krav. Vi ser det som meriterande om du har specialistutbildning inom psykiatri. Har du tidigare arbetslivserfarenhet som sjuksköterska och/eller inom psykiatri ser vi även det som meriterande.
Som person är du empatisk, lyhörd och ansvarstagande. Du har även förmåga att vid behov självständigt ta beslut. Därtill har du ett mycket gott bemötande mot såväl patienter som kollegor och en hög handlingsberedskap. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer planeras hållas i augusti.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstankeregistret och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: Villkor och förmåner - Region Skåne https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker 2026-08-14 eller enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329198". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
)
221 85 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Kaisa Ahrling, Teamledare Kaisa.ahrling@skane.se 0725-950944 Jobbnummer
9971805