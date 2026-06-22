Erfaren förrättningslantmätare till Stadsbyggnadskontoret
Varbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret / Lantmätarjobb / Varberg Visa alla lantmätarjobb i Varberg
2026-06-22
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Med en välutvecklad och transparent samhällsbyggnadsprocess har Stadsbyggnadskontoret en central roll i att forma framtidens Varberg. Vårt uppdrag är att skapa hållbara livsmiljöer där stadens tillväxt och invånarnas behov möts på bästa sätt.
Vi sitter i moderna aktivitetsbaserade lokaler i det nyrenoverade stadshuset tillsammans med andra samhällsbyggande verksamheter, vilket ger goda möjligheter till samverkan och erfarenhetsutbyte.
Hos oss arbetar cirka 90 medarbetare fördelade på fem avdelningar – bygglov, plan, geografisk information, kvalitet och utveckling samt kommunens lantmäteri – som alla bidrar till att utveckla Varberg för både dagens och morgondagens invånare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Du kommer handlägga lantmäteriförrättningar och medverka i den fortlöpande detaljplaneprocessen.
I arbetsuppgifterna ingår även fastighetsrättslig rådgivning och service både inom kommunen och till allmänheten.
Arbetet är utvecklande och variationsrikt. Du kommer få möjlighet att ta dig an varierande typer av lantmäteriförrättningar såväl inom som utanför detaljplan, även komplexa och mer omfattande ärenden som anläggnings-, ledningsrätts- och 3D-förrättningar, när din kompetens tillåter det. Arbetsmoment så som mätning och kartarbete kan anpassas efter behov och intresse. Har du mycket hög kompetens och erfarenhet av komplexa fastighetsrättsliga frågeställningar/ärenden finns också stora möjligheter att få en expertroll på kontoret.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med bred kompetens som strävar efter hög kvalitet och god service samt utgör ett gott gäng. Lantmäteriavdelningen har idag två förrättnings-administratörer samt 15 förrättningslantmätare i tjänst. Du får ta stort eget ansvar och arbeta tillsammans med kollegor med olika spetskompetenser.Kvalifikationer
Du har minst 3-årig högskoleutbildning med inriktning lantmäteri och fastighetsbildning, är jurist med fastighetsrättslig kompetens eller har motsvarande kompetens som bedöms likvärdig. Meriterande för tjänsten är minst 3-års erfarenhet av förrättningshandläggning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, då arbetet innebär många kontakter med sakägare, allmänhet och kollegor. Vi vill att du är självständig, resultatinriktad och trivs med varierande arbetsuppgifter och har lätt för att skapa förtroende och goda relationer.
Arbetsuppgifterna kräver förmåga att hålla samman en arbetsprocess och fatta beslut. Som person är du trygg i dig själv, noggrann och analytisk. Du ska vara samarbetsorienterad och ha viljan att dela med dig av dina kunskaper. Du har fokus på uppdraget, trivs med ett utåtriktat arbete, och har god förmåga att kommunicera på svenska både muntligt och skriftligt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 Tillträde enligt överenskommelse.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331774". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret Kontakt
Lantmäterichef
Svante Nilsson svante.nilsson@varberg.se +46340699139 Jobbnummer
9971803