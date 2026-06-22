Biträdande enhetschef till PF
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2026-06-22
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Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker just nu en Biträdande enhetschef med erfarenhet av underrättelseverksamhet. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som Biträdande enhetschef tillhör du avdelningen för signalunderrättelser. Avdelningen levererar underrättelserapporter och andra tjänster till myndighetens uppdragsgivare.
Här kliver du in i en central roll där du leder den dagliga verksamheten och skapar förutsättningar för en produktion som levererar med hög kvalitet och precision. Genom att ha god överblick över arbetet och säkerställa kvaliteten i rapporterna bidrar du till att varje leverans följer produktionsplanen och möter verksamhetens höga krav.
Din roll sträcker sig samtidigt bortom det operativa arbetet. Du blir länken mellan uppdragsgivarnas behov och produktionens förutsättningar, där du omsätter behov och prioriteringar till konkreta lösningar. Vi söker dig som ser möjligheter till utveckling, utmanar invanda arbetssätt och tar initiativ som stärker verksamhetens förmåga, både idag och på lång sikt.
Det gör dig till en viktig samarbetspartner för enhetschefen. Tillsammans driver ni det strategiska arbetet framåt genom att utveckla produktionsplaneringen och identifiera hur enhetens kompetens kan stärkas för att möta framtidens behov. Samtidigt har du en samordnande roll i den dagliga verksamheten och representerar enheten i internationella samarbeten samt i dialogen med våra uppdragsgivare.
Tjänstens karaktär medför tjänsteresor inrikes och utrikes.
Du kan
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom statsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av att arbeta med underrättelseverksamhet
Erfarenhet av en ledande eller samordnande roll inom relevant verksamhetsområde
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, med förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift i båda språken
Vi ser det som meriterande om du har:
Arbetslivserfarenhet från Försvarsmakten, Regeringskansliet, Säkerhetspolisen, säkerhets-/ underrättelsetjänst
Kunskap om verktyg och förmågaskapande lösningar
Vi söker dig med följande egenskaper:
Samarbetsförmåga – Du arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Stabil – Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker
Tydlig – Du kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp.
Strukturerad – Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på telefon 010-557 50 95. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-07-19.
Referensnummer 2026FRA1150-2.
Sökord: Underrättelseverksamhet, Försvarsmakten, Regeringskansliet, Säkerhetspolisen, säkerhets-/ underrättelsetjänst, Ledarskap
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026FRA1150-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Arbetsplats
FRA, Signalunderrättelse Kontakt
Rekryterande chef rekrytering@fra.se 010-557 50 95 Jobbnummer
9971815