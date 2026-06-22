Administratör till Enheten för Administration och bemanning
Burlövs kommun, Stab SF / Ekonomiassistentjobb / Burlöv Visa alla ekonomiassistentjobb i Burlöv
2026-06-22
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Burlövs kommun, Stab SF i Burlöv
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Vill du ha en varierad och viktig roll där du bidrar till att socialförvaltningens verksamheter fungerar professionellt, effektivt och med hög kvalitet? Då kan du vara den administratör vi söker!
Vi söker nu en administratör till Enheten för administration och bemanning. Tjänsten är en tillsvidareanställning och innebär ett nära samarbete med chefer och medarbetare inom socialförvaltningens verksamheter. Du blir en del av ett engagerat team som ger kvalificerat administrativt stöd och bidrar till att skapa goda förutsättningar för verksamhetens dagliga arbete.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som administratör arbetar du både självständigt och tillsammans med kollegor. Du ansvarar för administrativa processer och fungerar som ett viktigt stöd till verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Ge kvalificerat administrativt stöd till chefer och medarbetare.
• Ansvara för systemadministration i verksamhetssystem såsom Procapita/LifeCare samt schema- och vikariehanteringssystem.
• Hantera administrativa ärenden, dokumentation, diarieföring och arkivering.
• Arbeta med beställningar, leverantörsfakturor, avgiftsdebitering och annan ekonomiadministration.
• Medverka i utveckling och kvalitetssäkring av administrativa rutiner och arbetssätt.
• Arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid utifrån verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Minst gymnasial utbildning, gärna med administrativ inriktning, alternativt YH-utbildning eller annan relevant utbildning.
• Erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom socialförvaltning eller liknande verksamhet.
• Erfarenhet av arbete med bemanning.
• God datorvana och förmåga att arbeta i flera system parallellt.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av systemadministration eller systemförvaltning.
• Erfarenhet av ekonomiadministration.
• Kunskaper inom diarieföring och arkivhantering.
För att trivas och lyckas i rollen är du:
• Strukturerad, noggrann och ansvarstagande.
• Självständig samtidigt som du har god samarbetsförmåga.
• Flexibel, prestigelös och serviceinriktad.
• Lösningsfokuserad och trygg i mötet med människor.
• Professionell i ditt bemötande och agerar med respekt, lyhördhet och integritet.
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss får du en varierad tjänst med möjlighet att påverka och utveckla administrativa arbetssätt i en verksamhet som gör skillnad för människor varje dag. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, kvalitet och service står i centrum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330909". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Burlövs Kommun
(org.nr 212000-1025)
Kärleksgatan 6 (visa karta
)
232 34 ARLÖV Arbetsplats
Burlövs kommun, Stab SF Kontakt
Enhetschef
Samar Hadeleus samar.hadeleus@burlov.se 0406256479 Jobbnummer
9971821