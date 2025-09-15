Hushållerska/Nanny sökes

Samlin, Maria / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidingö
2025-09-15


Arbetsplats: Privat hushåll, Lidingö, Stockholm, Sweden

Försäkringar enligt lag och kollektivavtal (sjukförsäkring, livförsäkring, arbetsskadeförsäkring, tjänstepension). Semester enligt lag.

Publiceringsdatum
2025-09-15

Dina arbetsuppgifter
Som hushållerska:
• Städning och hålla hemmet i ordning
• Tvätt, strykning och enklare underhåll
• Matlagning och inköp av dagligvaror
• Övriga hushållssysslor som uppkommer

Som nanny:
• Ta hand om barnen, lämna /hämta i skolan /aktiviteter
• Ansvara för måltider, lek och aktiviteter
• Hjälpa till med rutiner och struktur
• Vara en trygg och omsorgsfull vuxen i barnens närhet

Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete med barn och hushåll:

• erfarenhet av familjer med 3 barn i lågstadieålder med ett omfattande aktivitetsschema, och vissa särskilda behov
• erfarenhet av att laga mat till en barnfamilj
• erfarenhet av att vara hushållerska i ett större hushåll

• Goda kunskaper i svenska eller engelska.
• Referenser

Vi erbjuder:
• Trygg anställning enligt svenska arbetsmarknadens regler.
• Lön och försäkringar enligt kollektivavtal.
• Semester enligt lag.

Ansökan: Skicka CV och personligt brev till maria.samlin@gmail.com

Housekeeper/Nanny Wanted

Employer: Maria Samlin

Location: Private house, Lidingö, Stockholm, Sweden

Employment type: Full-time (40 hours/week), working hours in accordance with the Swedish working hours act and collective agreements

Contract: Permanent

Salary: 30 000 SEK/month

Start date: By agreement
I
nsurances included: health, life, occupational injury, occupational pension. Vacation according to Swedish law and agreements.

Duties:
As housekeeper:
• Cleaning and organizing the home
• Laundry, ironing and basic maintenance
• Cooking and grocery shopping
• Other household duties as needed

As nanny:
• Taking care of children before/after school
• Preparing meals, play and activities
• Helping with routines and structure
• Being a safe and caring adult presence

Requirements:
• Previous experience in childcare and household work:

• experience of families with 3 children of primary school ages (7-9 yrs old) with a comprehensive weekly activity schedule, and children with specials needs
• experience in preparing meals for a family with children
• experience in household management for a larger home

• Good knowledge of Swedish or English.

We offer:
• Secure employment according to Swedish labor law.
• Salary and insurance according to collective agreements.
• Paid vacation according to Swedish law.

Application: Please send your CV and personal letter to maria.samlin@gmail.com

Ersättning
Lön: 30 000 kr/ månad

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: maria.samlin@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Samlin, Maria
Tjädervägen 16 (visa karta)
181 56  LIDINGÖ

Kontakt
Maria Samlin
maria.samlin@gmail.com

Jobbnummer
9509204

