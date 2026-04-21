Hundfrisör till Norrsidans HundSpa
2026-04-21
Vi söker hundfrisör till Norrsidans HundSpa!
Brinner du för hundar och vill arbeta i en trygg, personlig och passionerad miljö? Då kan du vara den vi söker!
Norrsidans HundSpa växer - och nu letar vi efter en engagerad hundfrisör som vill bli en del av vårt team.

Om tjänsten
Som hundfrisör hos oss arbetar du med:
Klippning, trimning och pälsvård
Bad och vardagsskötsel
Kundkontakt och rådgivning
Att skapa en lugn och trygg upplevelse för varje hund
Vi söker dig som:
Har utbildning eller erfarenhet som hundfrisör (eller är nyutbildad med stort driv)
Älskar att arbeta med hundar och människor
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Vill utvecklas och vara med och bygga något långsiktigt
Vi erbjuder:
En varm och personlig arbetsplats
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Chansen att bygga upp din egen kundkrets
Ett arbete där din passion verkligen gör skillnad
Ansök redan idag!
Skicka din ansökan eller hör av dig för mer information: karina.katuke@icloud.com
072-335 01 25
Hos oss på Norrsidans HundSpa står omtanke, kvalitet och kärlek till hundar i centrum - vill du vara med? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
På plats mellan 09-16
E-post: Karina.katuke@icloud.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrsidans Konsult AB
(org.nr 559503-9495)
Edsbergs Torg 11 (visa karta
)
192 52 SOLLENTUNA Kontakt
Karina Katukeviciute Karina.katuke@icloud.com 0723350125 Jobbnummer
9868310